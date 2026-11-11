Arthur Fils, un francese che sogna James Bond

Dopo svariati infortuni, nel 2026 il bilancio recita 40 vittorie e 16 sconfitte. Ora il francese è uno dei giovani più interessanti del circuito internazionale.

11 Nov 2026 - 14:07
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