Yamal si prepara per il Clasico sfrecciando su una golf car
Lamine Yamal sfreccia in campo sulla fascia e si diverte nel centro sportivo guidando una golf car. Domenica alle 16:15 su Italia 1 sarà una delle stelle più attese al Bernabeu nella sfida con il Real Madrid
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.