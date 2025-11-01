Vuole restituire il pallone, ma fa un gol da 50 metri: è bufera
Incredibile quanto accaduto nella sfida Coppa Italia di Eccellenza tra Taranto e Acquaviva: il gesto di fair play in seguito a un infortunio si è trasformato in una rete capolavoro. In campo sono scoppiate polemiche e tensioni
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.