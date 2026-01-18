Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
follia ultrà

Scontri in autostrada fra tifosi della Fiorentina e della Roma GUARDA IL VIDEO

Scene orribili arrivano dall'autostrada A1 con scontri tra ultras di Fiorentina e Roma. I primi diretti a Bologna, i secondi a Torino

18 Gen 2026 - 16:30
00:07 

Gruppi di tifosi della Fiorentina e della Roma si sono scontrati in autostrada a Bologna, sulla corsia d'emergenza dell'A1 a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. È avvenuto attorno alle 12.30: circa 200 persone, con cappucci e con i volti coperti, sono scese dalle macchine in autostrada e si sono fronteggiate con caschi e spranghe. I tifosi della Fiorentina erano diretti a Bologna, mentre quelli della Roma a Torino. La polizia di Bologna è al lavoro per identificare i responsabili.

Virali

00:39
Sergio Ramos: ogni giorno è buon per allenarsi sul tapis roulant

Sergio Ramos: ogni giorno è buono per allenarsi sul tapis roulant

00:38
Tutto il Real Madrid con Brahim Diaz

Tutto il Real Madrid con Brahim Diaz

00:07
Scontri tra ultras di Roma e Fiorentina

Scontri in autostrada fra tifosi della Fiorentina e della Roma GUARDA IL VIDEO

00:08
McTominay è ovunque. Anche in tribuna

McTominay è ovunque. Anche in tribuna

00:13
Abbiamo già l'autogol dell'anno?

Abbiamo già l'autogol dell'anno?

01:43
In Egitto un calciatore "imita" Quaresma: che trivela!

In Egitto un calciatore "imita" Quaresma: che trivela!

00:47
Messi, primo giorno di scuola: la ripresa degli allenamenti dell'Inter Miami

Messi, primo giorno di scuola: la ripresa degli allenamenti dell'Inter Miami

00:36
Real Madrid: fischi dei tifosi per Vinicius e lui si dispera

Real Madrid: fischi dei tifosi per Vinicius e lui si dispera

00:39
Sergio Ramos: ogni giorno è buon per allenarsi sul tapis roulant

Sergio Ramos: ogni giorno è buono per allenarsi sul tapis roulant

I più visti

Robinio Vaz a Roma

Robinio Vaz a Roma

Real Madrid: fischi dei tifosi per Vinicius e lui si dispera

Real Madrid: fischi dei tifosi per Vinicius e lui si dispera

Miracolo a Milano: l'hockey non c'è, ma i tifosi sì!

Miracolo a Milano: l'hockey non c'è, ma i tifosi sì!

Million Dollar 1 Point Slam: la reazione di Sinner all'eliminazione del suo coach

Million Dollar 1 Point Slam: la reazione di Sinner all'eliminazione del suo coach

Inter: omaggio a Valentino Rossi con una maglia speciale

Inter: omaggio a Valentino Rossi con una maglia speciale

Solo gol belli da Douglas Costa

Solo gol belli da Douglas Costa