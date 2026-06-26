Protti eterno al San Nicola di Bari: la Nord in suo onore

Le ceneri di Igor Protti sono arrivate nello stadio San Nicola di Bari dove l'ex bomber biancorosso ha giocato dal 1992 al 1996. Ad accoglierle alcune migliaia di tifosi presenti sugli spalti e tanti calciatori baresi che hanno voluto salutare per l'ultima volta l'indimenticato attaccante biancorosso.
Protti è scomparso prematuramente a Cecina lo scorso 19 giugno, all'età di 58 anni. I familiari hanno accompagnato l'urna con le ceneri nello stadio, prima della dispersione in mare, come da sue ultime volontà.
Prima dell'arrivo delle ceneri il sindaco di Bari, Vito Leccese, assieme ai parenti del calciatore, ha tenuto una breve cerimonia durante la quale ha scoperto le targhe che intitolano la Curva Nord al giocatore. "A Protti potrebbero essere dedicati altri luoghi simbolo della città" - ha detto il sindaco di Bari - escludendo che lo stadio possa essere dedicato all'ex capocannoniere. "La partecipazione popolare ha deciso alla fine degli anni Ottanta di dedicarlo a San Nicola", ha ricordato il primo cittadino facendo riferimento alla devozione dei baresi per il santo protettore della città.
"La meraviglia è stato lui: ha realizzato l'obiettivo di accompagnare all'altare la figlia. L'ho sentito proprio in quelle giornate per abbracciarlo. Essere una bandiera non significa vestire la stessa maglia tutta la vita, ma rappresentare una comunità", ha aggiunto il governatore Antonio Decaro che sul prato del San Nicola ha ricordato Protti.
Sulle gradinate dell'Astronave c'erano alcune migliaia di tifosi, storici dirigenti sportivi dei galletti (tra cui Antonio Matarrese) e molti suoi compagni di squadra (da Alberto Fontana ad Angelo Alessio, passando per Carmine Gautieri, Sandro Tovalieri, Giovanni Loseto, Antonio Di Gennaro e Michele Andrisani).
Tra le proposte avanzate dei tifosi è emersa anche quella di realizzare nello stadio una statua raffigurante la celebre rovesciata di Protti, quella con cui firmò una rete memorabile il 9 aprile 1995 al San Nicola contro la Fiorentina.