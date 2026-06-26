Protti eterno al San Nicola di Bari: la Nord in suo onore

Prima dell'arrivo delle ceneri il sindaco di Bari, Vito Leccese, assieme ai parenti del calciatore, ha tenuto una breve cerimonia durante la quale ha scoperto le targhe che intitolano la Curva Nord al giocatore. "A Protti potrebbero essere dedicati altri luoghi simbolo della città" - ha detto il sindaco di Bari - escludendo che lo stadio possa essere dedicato all'ex capocannoniere. "La partecipazione popolare ha deciso alla fine degli anni Ottanta di dedicarlo a San Nicola", ha ricordato il primo cittadino facendo riferimento alla devozione dei baresi per il santo protettore della città.