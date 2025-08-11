Modric, che gesto: bacia i parastinchi con la foto della famiglia
Luka Modric porta sempre con sé la famiglia e lo ha dimostrato anche nell'amichevole Chelsea-Milan, infatti il campione croato prima di giocare ha baciato i parastinchi con la foto della moglie e i figli
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)