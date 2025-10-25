Marco Materazzi, gol in rovesciata con le Leggende Fifa

Marco Materazzi, Campione del Mondo 2006, dimostra la sua classe! L'ex difensore dell'Inter segna un magnifico gol in rovesciata a 52 anni.
Cinquantadue anni e una forma fisica invidiabile. Marco Materazzi, l'ex difensore dell'Inter e della Nazionale italiana Campione del Mondo nel 2006, ha fatto parlare di sé segnando un gran gol.
Durante una partita giocata alle Isole Maldive con le Leggende FIFA, "Matrix", 52 anni, ha dimostrato di non aver perso il tocco, realizzando un gran bel gol in rovesciata.
Un gesto tecnico spettacolare che ha subito fatto il giro dei social, confermando la classe del difensore, anche a distanza di anni dal suo ritiro dal calcio giocato.