Milan, si rivede Leao: Rafa pronto per il big match contro il Napoli

Allegri sorride: il portoghese tornato in gruppo dopo 40 giorni e sarà a disposizione per giocare uno spezzone di partita domenica contro gli azzurri

26 Set 2025 - 13:55
00:08 

Buone notizie in casa Milan. Domenica i rossoneri ospiteranno il Napoli nella quinta giornata di Serie A. Leao ha recuperato dopo 40 giorni di stop: ha svolto tutto l'allenamento in gruppo e torna quindi a disposizione, andrà in panchina per il big match di San Siro. Ballottaggio in attacco tra Gimenez e Nkunku, con il messicano nettamente in vantaggio. A centrocampo torna titolare Modric dopo il turno di riposo in Coppa Italia.

