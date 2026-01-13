Insegnante scrive la storia in FA Cup: standing ovation degli alunni
Sam Heathcote, difensore del Macclesfield (sesta divisione), di professione fa l'insegnante. Insieme ai compagni di squadra ha eliminato i campioni uscenti del Crystal Palace e al ritorno a scuola è stato accolto con applausi
