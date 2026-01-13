Logo SportMediaset

Insegnante scrive la storia in FA Cup: standing ovation degli alunni

Sam Heathcote, difensore del Macclesfield (sesta divisione), di professione fa l'insegnante. Insieme ai compagni di squadra ha eliminato i campioni uscenti del Crystal Palace e al ritorno a scuola è stato accolto con applausi

13 Gen 2026 - 12:16
Yamal e compagni scatenati

Insegnante scrive la storia in FA Cup: standing ovation degli alunni

Million Dollar 1 Point Slam: la reazione di Sinner all'eliminazione del suo coach

Il Brasile è calcio

Cancelo Barcellona bis

Raphinha leader vero

Incredibile in Serie D scozzese

Viene acquistato dal Boca ma...

Yamal e compagni scatenati

