Il sindaco di New York cita Balotelli per parlare della città durante il Mondiale. E Mario ringrazia

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani (grande appassionato di calcio e tifoso dell'Arsenal), ha sorpreso i giornalisti durante un briefing sulla mobilità e sulla gestione dei flussi per i prossimi Mondiali 2026, citando Mario Balotelli - attualmente in forza all'Al-Ittifaq - per descrivere l'approccio dell'amministrazione locale.
Mamdani ha ricordato le parole dell'ex centravanti azzurro facendo un parallelismo: "Quando faccio gol non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro ha detto una volta Balotelli. Un postino per caso festeggia quando consegna le lettere?" sottolineando che New York non si lascerà andare a trionfalismi in caso di un torneo privo di intoppi.
In seguito lo stesso Balotelli ha ringraziato su Instagram Mamdani lasciandosi anche andare a una battuta: "Se volesse fare una sfida contro di me uno contro uno mi faccia sapere!".