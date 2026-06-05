Il sindaco di New York cita Balotelli per parlare della città durante il Mondiale. E Mario ringrazia

Mamdani ha ricordato le parole dell'ex centravanti azzurro facendo un parallelismo: "Quando faccio gol non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro ha detto una volta Balotelli. Un postino per caso festeggia quando consegna le lettere?" sottolineando che New York non si lascerà andare a trionfalismi in caso di un torneo privo di intoppi.