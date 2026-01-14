Icardi sbaglia due volte lo stesso rigore

Il portiere del Fethiyespor non si fa ingannare da Maurito e si tuffa sempre sullo stesso lato. È accaduto in Coppa di Turchia: il Gala ha vinto 2-1 e ha difeso il primo posto nel Gruppo A, ma il protagonista in negativo della serata è stato Icardi
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.