nuovo acquisto

Cuadrado, il primo "forza Pisa" sotto la Torre: "Ho voglia e fede, sono pronto"

Juan Cuadrado ha salutato per la prima volta i suoi nuovi tifosi in Piazza dei Miracoli davanti al monumento iconico della città toscana

07 Ago 2025 - 10:55
00:24 

Attraverso i propri canali social, Juan Cuadrado si è presentato così ai tifosi del Pisa: "Non avrei mai immaginato di trascorrere così tanti anni in questo bellissimo paese che mi ha dato tanto. In realtà non avrei mai immaginato la vita che Dio mi ha dato. Sono così grato. Mi sento fortunato e con tanto coraggio e forza per ciò che verrà che come sempre farò il meglio per il mio nuovo club, Pisa. Ho voglia, ho aspettativa e ho fede per tutto ciò che verrà. So che c'è molto di più e sono pronto. Grazie Signore GESÙ dalla tua mano". 

