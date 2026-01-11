Cielo viola sopra Birmingham: è "colpa" dello stadio
Cielo con sfumature di viola e rosa sopra la città inglese durante il passaggio della "tempesta Goretti" caratterizzata da nevicate. La "colpa" è delle luci a led messe dentro lo stadio, che servono per curare il manto erboso
