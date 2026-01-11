Logo SportMediaset

Cielo viola sopra Birmingham: è "colpa" dello stadio

Cielo con sfumature di viola e rosa sopra la città inglese durante il passaggio della "tempesta Goretti" caratterizzata da nevicate. La "colpa" è delle luci a led messe dentro lo stadio, che servono per curare il manto erboso

11 Gen 2026 - 10:01
Sinner lascia spazio a un ragazzino coreano: e lui fa punto contro Alcaraz!

Miracolo a Milano: l'hockey non c'è, ma i tifosi sì!

Cielo viola sopra Birmingham: è "colpa" dello stadio

Andorra sotto la neve, Piqué la spala e il match si gioca

Guendouzi, esordio da sogno al Fenerbahce: gol al Galatasaray e trofeo

Como-Bologna: scontri tra tifosi

Andorra sotto la neve: Piqué spala e chiede aiuto

Arda Guler: magia in allenamento

Sinner lascia spazio a un ragazzino coreano: e lui fa punto contro Alcaraz!

