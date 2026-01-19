Caos in finale di Coppa d'Africa: rissa per l'asciugamano di Mendy, Diouf fa da scudo ai raccattapalle

Incredibile in Marocco-Senegal. Raccattapalle e panchinari del Marocco indemoniati per prendere l'asciugamano del portiere avversario, Mendy. Il vice dell'ex Chelsea lo ha però protetto
Oltre al trionfo del Senegal, la finale di Coppa d'Africa sarà ricordata per la vergognosa "guerra dell'asciugamano". Durante i supplementari, sotto la pioggia, i giocatori del Marocco (Hakimi e Saibari in testa) e persino i raccattapalle hanno tentato ripetutamente di sottrarre il telo al portiere Mendy per disturbarlo psicologicamente e praticamente. Ma le ipotesi sono le più svariate: c'è chi dice che volevano rubarlo per non far asciugare i guantoni a Mendy o ancora perché sull'asciugamano era stato fatto un rito vudù.
A sventare il sabotaggio ci ha pensato il secondo portiere senegalese, Yehvann Diouf, trasformatosi in un vero e proprio bodyguard. Diouf ha recuperato l'asciugamano lanciato via da Hakimi e ha resistito fisicamente all'aggressione dei raccattapalle, che lo hanno inseguito in campo pur di strapparglielo.