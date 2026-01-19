Caos in finale di Coppa d'Africa: rissa per l'asciugamano di Mendy, Diouf fa da scudo ai raccattapalle

Oltre al trionfo del Senegal, la finale di Coppa d'Africa sarà ricordata per la vergognosa "guerra dell'asciugamano". Durante i supplementari, sotto la pioggia, i giocatori del Marocco (Hakimi e Saibari in testa) e persino i raccattapalle hanno tentato ripetutamente di sottrarre il telo al portiere Mendy per disturbarlo psicologicamente e praticamente. Ma le ipotesi sono le più svariate: c'è chi dice che volevano rubarlo per non far asciugare i guantoni a Mendy o ancora perché sull'asciugamano era stato fatto un rito vudù.