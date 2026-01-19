Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
coppa d'africa

Caos in finale di Coppa d'Africa: rissa per l'asciugamano di Mendy, Diouf fa da scudo ai raccattapalle

Incredibile in Marocco-Senegal. Raccattapalle e panchinari del Marocco indemoniati per prendere l'asciugamano del portiere avversario, Mendy. Il vice dell'ex Chelsea lo ha però protetto

19 Gen 2026 - 10:37
00:35 

Oltre al trionfo del Senegal, la finale di Coppa d'Africa sarà ricordata per la vergognosa "guerra dell'asciugamano". Durante i supplementari, sotto la pioggia, i giocatori del Marocco (Hakimi e Saibari in testa) e persino i raccattapalle hanno tentato ripetutamente di sottrarre il telo al portiere Mendy per disturbarlo psicologicamente e praticamente. Ma le ipotesi sono le più svariate: c'è chi dice che volevano rubarlo per non far asciugare i guantoni a Mendy o ancora perché sull'asciugamano era stato fatto un rito vudù.

A sventare il sabotaggio ci ha pensato il secondo portiere senegalese, Yehvann Diouf, trasformatosi in un vero e proprio bodyguard. Diouf ha recuperato l'asciugamano lanciato via da Hakimi e ha resistito fisicamente all'aggressione dei raccattapalle, che lo hanno inseguito in campo pur di strapparglielo. 

coppa d'africa
2026
asciugamano
senegal
marocco

Virali

01:43
In Egitto un calciatore "imita" Quaresma: che trivela!

In Egitto un calciatore "imita" Quaresma: che trivela!

00:35

Perché il Marocco voleva rubare l'asciugamano di Mendy. E Diouf fa da raccattapalle

00:29
Combinazione da sogno Totti-Xavi e l'ex Barcellona fa gol con lo scavetto

Combinazione da sogno Totti-Xavi e l'ex Barcellona fa gol con lo scavetto

00:39
Coppa d'Africa: canti e cori dei tifosi del Senegal prima della finale

Coppa d'Africa: canti e cori dei tifosi del Senegal prima della finale

00:38
Tutto il Real Madrid con Brahim Diaz

Tutto il Real Madrid con Brahim Diaz

00:07
Scontri tra ultras di Roma e Fiorentina

Scontri in autostrada fra tifosi della Fiorentina e della Roma GUARDA IL VIDEO

00:08
McTominay è ovunque. Anche in tribuna

McTominay è ovunque. Anche in tribuna

00:13
Abbiamo già l'autogol dell'anno?

Abbiamo già l'autogol dell'anno?

01:43
In Egitto un calciatore "imita" Quaresma: che trivela!

In Egitto un calciatore "imita" Quaresma: che trivela!

I più visti

Real Madrid: fischi dei tifosi per Vinicius e lui si dispera

Real Madrid: fischi dei tifosi per Vinicius e lui si dispera

Miracolo a Milano: l'hockey non c'è, ma i tifosi sì!

Miracolo a Milano: l'hockey non c'è, ma i tifosi sì!

Inter: omaggio a Valentino Rossi con una maglia speciale

Inter: omaggio a Valentino Rossi con una maglia speciale

Solo gol belli da Douglas Costa

Solo gol belli da Douglas Costa

Scontri tra ultras di Roma e Fiorentina

Scontri in autostrada fra tifosi della Fiorentina e della Roma GUARDA IL VIDEO

Combinazione da sogno Totti-Xavi e l'ex Barcellona fa gol con lo scavetto

Combinazione da sogno Totti-Xavi e l'ex Barcellona fa gol con lo scavetto