Dibu Martinez"sfiora la rissa coi tifosi dell'Arsenal:"trascinato via a forza

Bufera sul portiere dell'Aston Villa, che"su Instagram posta un messaggio ironico...
Emiliano 'Dibu' Martinez è stato protagonista di un brutto episodio alla fine della partita persa dall'Aston Villa contro l'Arsenal. Il portiere argentino è uscito dal campo deluso, arrabbiato per la sconfitta pesante (4-1) ed è stato beccato dai tifosi dei Gunners: ha imboccato il tunnel che conduce nella pancia dello stadio ed è stato deriso dai sostenitori londinesi, qualcuno lo ha anche insultato e quando stava per reagire, i membri del suo staff hanno dovuto trascinarlo via con la forza per evitare che arrivasse a contatto con il pubblico che lo sbeffeggiava.
"Oggi ha vinto la squadra migliore, ma siamo ancora messi bene per la seconda parte di stagione", è il messaggio scritto da Martinez e condiviso su Instagram dopo la partita a didascalia di una foto che dà un significato molto diverso a quella frase. Il portiere ha infatti postato uno scatto con cui vuole sottolineare che la prima rete dell'Arsenal – quella segnata da Gabriel Jesus – è stata viziata da un fallo evidente a tutti tranne che al direttore di gara...