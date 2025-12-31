Dibu Martinez"sfiora la rissa coi tifosi dell'Arsenal:"trascinato via a forza

Emiliano 'Dibu' Martinez è stato protagonista di un brutto episodio alla fine della partita persa dall'Aston Villa contro l'Arsenal. Il portiere argentino è uscito dal campo deluso, arrabbiato per la sconfitta pesante (4-1) ed è stato beccato dai tifosi dei Gunners: ha imboccato il tunnel che conduce nella pancia dello stadio ed è stato deriso dai sostenitori londinesi, qualcuno lo ha anche insultato e quando stava per reagire, i membri del suo staff hanno dovuto trascinarlo via con la forza per evitare che arrivasse a contatto con il pubblico che lo sbeffeggiava.