Boicottaggio Mondiale

Migliaia di manifestanti hanno bloccato l'accesso allo stadio della partita inaugurale dei Mondiali a Città del Messico.

09 Giu 2026 - 22:26
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La polizia messicana è intervenuta a Città del Messico per bloccare il proseguimento di un corteo di migliaia di insegnanti del Coordinamento Nazionale dei Lavoratori dell'Istruzione (Cnte) che puntava a raggiungere lo Stadio Azteca sede della partita inaugurale dei Mondiali tra il Messico e il Sudafrica. Il governo di Claudia Sheinbaum ha cercato di evitare che la protesta sindacale per gli aumenti salariali potesse interferire con lo svolgimento della cerimonia di apertura, che prenderà il via tra meno di 48 ore. Secondo quanto riferisce l'emittente NMas, agenti in tenuta antisommossa hanno posizionato blocchi di cemento per impedire al corteo del Cnte di raggiungere lo stadio Banorte. Parallelamente, si riferisce, il governo locale e il governo nazionale "mantengono aperti canali di dialogo e accordo permanenti per rispondere alle richieste degli insegnanti e ridurre l'impatto sui cittadini".

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