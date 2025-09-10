Alessia Orro torna a casa: l'emozionante saluto con i nonni
La pallavolista campionessa del mondo è tornata in Sardegna a Narbolia dopo la vincente spedizione in Thailandia e ha incontrato la famiglia, in particolare i nonni a cui ha consegnato la medaglia d'oro
