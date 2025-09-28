Ai mondiali U20 debutta il cartellino verde

È una delle grandi novità dei Mondiali Under 20 che sono appena cominciati in Cile. Il cartellino verde è il nuovo strumento messo a disposizione degli allenatori per cercare di ridurre al minimo le polemiche arbitrali e gli errori in campo. A usarlo per primo è stato l'allenatore della Corea del Sud, per chiedere al VAR una revisione di un'azione per un fallo in area, che avrebbe potuto concedere un rigore per la sua nazionale. Il gioco è stato fermato, e l'azione rivista, anche se poi l...