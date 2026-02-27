Zombie per le vie del centro: Resident Evil Requiem sorprende i milanesi

In Resident Evil Requiem, la gestione delle risorse è un aspetto fondamentale dell’esperienza: armi, medicine e persino l’inchiostro per salvare i progressi. Un tema che dialoga anche con la vita quotidiana, fatta di tempo da ottimizzare, imprevisti da affrontare e budget da amministrare. Il videogioco pone infatti l’attenzione sulla necessità di perfezionare le proprie capacità nel districarsi su mille fronti differenti e nella gestione della complessità della vita quotidiana. Le risorse non sono infinite e vanno gestite con oculatezza, esattamente come avviene nel popolare videogame.