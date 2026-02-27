Zombie per le vie del centro: Resident Evil Requiem sorprende i milanesi
In occasione del lancio del nuovo episodio della popolare serie di videogiochi, gli inusuali passanti hanno scatenato stupore e divertimento
Milano si è svegliata in un modo decisamente fuori dall’ordinario. Durante una normale giornata lavorativa, nel pieno della Fashion Week e mentre la città è impegnata con i Giochi Olimpici Invernali, i passanti del centro cittadino si sono ritrovati circondati da un’orda di zombie provenienti dall’universo del videogioco Resident Evil™ Requiem.
L’insolita scena si lega ad una speciale campagna pubblicitaria organizzata per il lancio del nuovo capitolo della storica saga che prevede tra le altre iniziative, anche il noleggio di un tram storico personalizzato con a bordo gli insoliti passeggeri. La trovata ha inizialmente suscitato stupore e qualche attimo di panico. Lo spavento però si è trasformato presto in divertimento: gli zombie si comportavano come comuni cittadini, ascoltando musica e utilizzando i loro smartphone.
I fan di Resident Evil hanno dato vita a un vero e proprio tam-tam sui social, trasformando l’iniziativa in una caccia urbana. Nei dieci giorni successivi al lancio del gioco, gli zombie continueranno infatti a comparire a sorpresa per il centro, muovendosi liberamente per la città. Individuarli significa poter ricevere sorprese a tema Resident Evil, rendendo ogni incontro un’esperienza unica da immortalare con un selfie e condividere online.
La presenza degli zombie a Milano è stata anche l’occasione per festeggiare il trentesimo anniversario della saga, dando l’opportunità ai fan di celebrare l’evento in un modo totalmente inedito. L’acclamato videogioco ha rivoluzionato il genere survival horror mettendo in primo piano la gestione e la scarsità delle risorse, l’atmosfera angosciante e una trama capace di mantenere un alto livello di tensione per tutta la durata dell’avventura.
In Resident Evil Requiem, la gestione delle risorse è un aspetto fondamentale dell’esperienza: armi, medicine e persino l’inchiostro per salvare i progressi. Un tema che dialoga anche con la vita quotidiana, fatta di tempo da ottimizzare, imprevisti da affrontare e budget da amministrare. Il videogioco pone infatti l’attenzione sulla necessità di perfezionare le proprie capacità nel districarsi su mille fronti differenti e nella gestione della complessità della vita quotidiana. Le risorse non sono infinite e vanno gestite con oculatezza, esattamente come avviene nel popolare videogame.
Resident Evil Requiem è il nuovo capitolo della celebre saga che ha spaventato generazioni di giocatori e quest’anno celebra 30 anni di terrore con un episodio che promette di riscrivere le regole del genere survival horror. Il videogioco è disponibile dal 27 febbraio su tutte le principali piattaforme di gioco.