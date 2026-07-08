Una mega Coppa del Mondo (di Lego) spunta a Rockfeller Plaza

Il Gruppo LEGO e FIFA hanno svelato a Rockefeller Plaza una straordinaria riproduzione LEGO dell’iconico Trofeo Coppa del Mondo FIFA, invitando i fan a vivere da vicino la costruzione in occasione dell’apertura ufficiale della LEGO Fan Zone, mentre cresce l’entusiasmo per la finale dei mondiali.
Alta 8,47 metri e realizzata con oltre 1,36 milioni di mattoncini LEGO, la spettacolare installazione è la più grande costruzione LEGO mobile esistente e il più grande Trofeo Coppa del Mondo FIFA 2026 mai realizzato.
A guidare lo svelamento è stato Cafu, leggenda del calcio e tre volte finalista della Coppa del Mondo, che ha contribuito a rivelare il gigantesco LEGO Trofeo ufficiale Coppa del Mondo FIFA insieme a un gruppo di fan uniti dall’amore per il gioco e dal desiderio di connettere persone attraverso culture, generazioni e comunità.
Cafu ha dichiarato: “Il Trofeo ufficiale Coppa del Mondo FIFA è uno dei simboli più iconici dello sport e vederlo ricreato su questa scala con i mattoncini LEGO è davvero incredibile. La maestria, la creatività e l’attenzione ai dettagli sono straordinarie. Il calcio è sempre stato capace di unire le persone. Che si giochi per strada, si faccia il tifo dagli spalti o lo si guardi con la famiglia e gli amici, è uno dei più grandi strumenti di inclusione sociale al mondo. E questa installazione è un modo fantastico per celebrare questo spirito in vista delle fasi finali della Coppa del Mondo FIFA 2026”.
Realizzato da un team di 59 designer, ingegneri, model builder e tecnici presso lo stabilimento Model Production del Gruppo LEGO a Kladno, in Repubblica Ceca, il trofeo gigante ha richiesto otto mesi di sviluppo e oltre 7.000 ore di costruzione e assemblaggio. I fan possono vedere la costruzione prendere vita in un video timelapse dietro le quinte QUI.
L’installazione riflette alla perfezione la missione costante del Gruppo LEGO di ispirare e sviluppare i costruttori di domani, riunendo i fan attraverso momenti condivisi di creatività, immaginazione e gioco mentre cresce l’attesa per il più grande evento sportivo al mondo. Inoltre, prosegue la campagna calcistica LEGO Editions, che negli ultimi mesi ha incluso il lancio della collezione LEGO Editions, che ha reinterpretato per la prima volta le icone del calcio Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Vini Jr. come minifigure LEGO, e ha creato contenuti esclusivi dietro le quinte e set da collezione pensati per avvicinare ancora di più i tifosi al torneo.
Più di recente, il video della campagna, intitolato “Everyone Wants a Piece”, ha riunito le quattro superstar del calcio in versione minifigure LEGO e ha generato un forte coinvolgimento virale sulle piattaforme social, celebrando ulteriormente il legame universale tra calcio e gioco.
Federico Begher, SVP for Product, Marketing and Development del Gruppo LEGO, ha commentato: “Il calcio e il gioco hanno una capacità unica di unire le persone e, attraverso la nostra partnership con FIFA, siamo orgogliosi di aiutare i fan a sentirsi uniti dall’amore per il gioco durante la Coppa del Mondo FIFA 2026. Il Trofeo ufficiale Coppa del Mondo FIFA è uno dei simboli più riconoscibili dello sport ed è stato incredibile vederlo prendere vita sotto forma di mattoncini LEGO in ogni scala, dal set LEGO Trofeo Ufficiale Coppa del Mondo FIFA™ a questa replica gigante alta 8 metri a New York City. Ci auguriamo che la Fan Zone offra ai fan un luogo in cui incontrarsi, creare e festeggiare insieme, condividendo l’entusiasmo e la gioia delle fasi finali del torneo”.
L’installazione LEGO viene presentata in concomitanza con l’apertura del FIFA World Cup Fan Village ufficiale del Gruppo LEGO al Rockefeller Center, che trasforma la piazza in una destinazione per fan di tutte le età grazie a creatività, gioco e cultura calcistica. Oltre allo svelamento del trofeo con la leggenda Cafu, i fan potranno provare postazioni di costruzione interattive, creare minifigure LEGO personalizzate, contribuire a un murale collettivo in mattoncini ispirato a FIFA e vivere photo opportunity, giveaway e altre esperienze da condividere.
Estendosi oltre la Rockefeller Plaza, il Champions Garden dà vita a immaginazione e storytelling, invitando i fan a festeggiare insieme durante le fasi finali della Coppa del Mondo FIFA 2026 attraverso l’amore per il gioco.
L’attivazione di New York fa parte di una celebrazione globale che coinvolge mercati in Nord America, Europa e Asia-Pacifico, con cui il Gruppo LEGO riunisce gli appassionati di calcio attraverso l’amore per il gioco. Dai fan village e dalle sfide a tema calcistico alle esperienze di costruzione interattive, dai progetti creativi di co-creazione fino agli eventi per le community, ogni attivazione è pensata per ispirare connessione, creatività e momenti condivisi di gioia durante tutta la Coppa del Mondo FIFA 2026.
ALCUNI DATI SULL’INSTALLAZIONE
• 8,47 metri di altezza, incluso il podio
• Realizzata con 1.363.402 mattoncini LEGO
• Contiene circa 4,2 tonnellate di mattoncini LEGO
• Ha richiesto 7.040 ore di costruzione del modello e assemblaggio
• Sviluppata e costruita in soli 8 mesi
• Creata da un team di 59 specialisti, tra cui designer, ingegneri, model builder e tecnici di assemblaggio
• Costruita in 16 sezioni principali per consentire il trasporto e una rapida installazione
• Supportata da una struttura interna in acciaio del peso di circa 3,5 tonnellate
Il LEGO Trofeo ufficiale Coppa del Mondo FIFA e la LEGO Fan Zone saranno aperti al pubblico al Rockefeller Plaza di New York City dal 6 al 19 luglio, e accoglieranno tifosi di calcio da tutto il mondo per riunirsi e celebrare insieme attraverso l’amore per il gioco in vista della Finale della Coppa del Mondo FIFA 26. L’ingresso sarà gratuito e fan di tutte le età e di tutte le squadre sono invitati a partecipare alla celebrazione.