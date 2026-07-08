Una mega Coppa del Mondo (di Lego) spunta a Rockfeller Plaza

A guidare lo svelamento è stato Cafu, leggenda del calcio e tre volte finalista della Coppa del Mondo, che ha contribuito a rivelare il gigantesco LEGO Trofeo ufficiale Coppa del Mondo FIFA insieme a un gruppo di fan uniti dall’amore per il gioco e dal desiderio di connettere persone attraverso culture, generazioni e comunità.

Cafu ha dichiarato: “Il Trofeo ufficiale Coppa del Mondo FIFA è uno dei simboli più iconici dello sport e vederlo ricreato su questa scala con i mattoncini LEGO è davvero incredibile. La maestria, la creatività e l’attenzione ai dettagli sono straordinarie. Il calcio è sempre stato capace di unire le persone. Che si giochi per strada, si faccia il tifo dagli spalti o lo si guardi con la famiglia e gli amici, è uno dei più grandi strumenti di inclusione sociale al mondo. E questa installazione è un modo fantastico per celebrare questo spirito in vista delle fasi finali della Coppa del Mondo FIFA 2026”.