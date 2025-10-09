R5 Spear Pro HS: le nuove cuffie da gioco Rig per PlayStation

L'R5 PRO HS è personalizzato per gli sparatutto in prima persona e dispone di driver in grafene da 40 mm. Rivestiti con uno strato di grafene, i diaframmi dei driver dell'R5 PRO HS sono ultraleggeri e incredibilmente rigidi, eliminando praticamente ogni distorsione audio e producendo un suono dettagliato e chiaro. Per i giocatori, ciò si traduce in una riproduzione del suono migliorata e nella possibilità di localizzare le minacce nel gioco con estrema precisione.