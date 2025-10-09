R5 Spear Pro HS: le nuove cuffie da gioco Rig per PlayStation

Nacon presente la nuova generazione con licenza ufficiale Sony,"driver in grafene e sistema snap+lock mod
NACON, leader nel settore degli accessori di gioco premium e casa madre del marchio audio RIG, ha annunciato oggi l'ultima innovazione della linea di cuffie RIG: le R5 SPEAR PRO HS. Con licenza ufficiale Sony Interactive Entertainment per l'uso con le console PS4 e PS5, le R5 PRO HS offrono un'esperienza audio di livello professionale. Sviluppate per garantire la fedeltà audio e pensate per i giocatori competitivi, le R5 PRO HS sono cuffie da gioco costruite in modo diverso.
“Il lancio della serie R5 SPEAR sottolinea il nostro impegno a fornire ‘Audio Above All - ha dichiarato Jack Reynolds, responsabile del marchio - . Progettate per l'uso con le console PlayStation® 5, le R5 PRO HS offrono ai giocatori un audio ad alta fedeltà per aiutarli a giocare al meglio. Combinando le più recenti tecnologie dei componenti audio con il nostro nuovo sistema mod SNAP+LOCK, le R5 PRO HS offrono l'esperienza che i giocatori desiderano in una cuffia da gioco con cavo”.
L'R5 PRO HS è personalizzato per gli sparatutto in prima persona e dispone di driver in grafene da 40 mm. Rivestiti con uno strato di grafene, i diaframmi dei driver dell'R5 PRO HS sono ultraleggeri e incredibilmente rigidi, eliminando praticamente ogni distorsione audio e producendo un suono dettagliato e chiaro. Per i giocatori, ciò si traduce in una riproduzione del suono migliorata e nella possibilità di localizzare le minacce nel gioco con estrema precisione.
“Il nostro obiettivo con l'R5 era quello di sviluppare una cuffia appositamente progettata per i giocatori competitivi, e il grafene è al centro di questa promessa - ha affermato Michael Jessup, responsabile del prodotto RIG - . Con una distorsione armonica totale inferiore allo 0,5% e una gamma di frequenze estesa, l'R5 PRO HS è progettata per i giocatori che cercano un audio di qualità professionale per il gaming”.