PS5 porta un polpo gigante sul Naviglio

Sony"celebra i momenti più emozionanti e inaspettati vissuti dalla community"in occasione del quinto anniversario della console
In vista del quinto anniversario di PlayStation®5, Sony Interactive Entertainment celebra le esperienze indimenticabili che la community globale ha vissuto su PS5 con “It Happens on PS5”, una campagna che rende omaggio a tutto ciò che di straordinario può accadere quando il gioco diventa emozione, stupore e connessione.
Per portare questa celebrazione nel mondo reale, Sony Interactive Entertainment Italia ha ideato un’ attivazione che, da oggi 6 novembre e fino al 19, trasforma “The Flo” — la suggestiva location galleggiante affacciata sul Naviglio Grande a Milano — in un universo dedicato all’immaginario PlayStation.
Lo spazio, avvolto da una gigantesca creatura marina alta circa 3 metri e lunga oltre 40, cambia forma grazie a 160 ore di lavoro di un team di artigiani e scenografi e invita i visitatori a immergersi in un’esperienza visiva ispirata alla creatività, alla sorpresa e alle emozioni che ogni giorno accompagnano i giocatori su PS5®.
“It Happens on PS5” è un tributo alla meraviglia e all’energia che rendono unica ogni sessione di gioco. Oltre a Milano, installazioni fisiche porteranno l’immaginario PlayStation in diverse città di tutto il mondo, trasformando la campagna in una celebrazione collettiva della community globale.