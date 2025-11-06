PS5 porta un polpo gigante sul Naviglio

Lo spazio, avvolto da una gigantesca creatura marina alta circa 3 metri e lunga oltre 40, cambia forma grazie a 160 ore di lavoro di un team di artigiani e scenografi e invita i visitatori a immergersi in un’esperienza visiva ispirata alla creatività, alla sorpresa e alle emozioni che ogni giorno accompagnano i giocatori su PS5®.