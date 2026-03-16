La stagione 3 di Orizzonti Pokémon: Aria di Speranza arriva su Boing

The Pokémon Company International ha svelato oggi il debutto di ‘Orizzonti Pokémon - Stagione 3: Aria di speranza’: la nuova stagione dell'amata serie animata Pokémon arriverà dal 23 marzo su Boing, al canale 40 del digitale terrestre, e sull'App Boing. In questo terzo capitolo - ambientato un anno dopo gli eventi di Laqua - Liko, Roy e i loro compagni Pokémon sono pronti a tuffarsi in avventure inedite. Insieme a nuovi alleati da varie regioni, inseguiranno la misteriosa nebbia rosa per riuscire a riunire i Locomonauti. Nuovi episodi di "Orizzonti Pokémon - Stagione 3: Aria di speranza" verranno trasmessi in seguito.



Orizzonti Pokémon - Stagione 3: Aria di speranza

A un anno di distanza dagli eventi di Laqua, i Locomonauti si ritrovano senza una guida e una meta precisa. Tuttavia, la comparsa di una misteriosa nebbia rosa, pericolosa per i Pokémon, spinge Liko e Roy a entrare in azione. I due ragazzi sono cresciuti in forza e sicurezza al fianco dei propri compagni Pokémon, tra cui spicca il nuovo amico di Roy: un Lucario giallo capace di megaevolversi. Al duo si uniscono Dot, abile esperta nella raccolta dati, e Ult, uno sfrontato Allenatore che vede in Roy il suo principale rivale. Determinati a riunire i Locomonauti e a mantenere la promessa fatta a Laqua, Liko, Roy e i loro amici si allenano duramente, pronti a fronteggiare gli Esploratori e a tracciare un nuovo cammino.