Harry Potter: anche Milano festeggia la Burrobirra

In occasione del 25° anniversario del film “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, Warner Bros. Discovery Italia celebra la Stagione della Burrobirra per rendere omaggio all’amata bevanda del mondo di Harry Potter, sinonimo di gioia, conforto, calore e convivialità. Oggi moltissimi fan, grandi e piccini, si sono presentati a Milano per entrare nelle atmosfere dei pub del mondo magico di Harry Potter.



Il truck brandizzato “Harry Potter Butterbeer Season”, ha fatto tappa il 9 maggio in Piazza Tre Torri, nel quartiere CityLife di Milano. L’evento, che domani continua in Piazza XX Settembre, a Bologna, offre ai fan l’opportunità di godersi una speciale area a tema ispirata ai pub del mondo di Harry Potter. L’area include photo opportunity e spazi dedicati dove i visitatori potranno rilassarsi con giochi da tavolo ispirati a Harry Potter. I fan possono inoltre gustare un gelato gratuito ispirato alla Burrobirra (fino a esaurimento scorte).



La Stagione della Burrobirra è una delle tante iniziative organizzate per celebrare il 25° anniversario di “Harry Potter e la Pietra Filosofale” nel 2026. I festeggiamenti per l’anniversario proseguiranno per tutto l’anno, dal Compleanno di Harry Potter (31 luglio) al Back To Hogwarts (agosto-settembre).