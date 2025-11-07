ESN arriva in Italia

Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino la filosofia del brand “from athletes, for athletes”, attraverso momenti di interazione con il Team ESN e sessioni di live tasting dei prodotti più iconici – tra cui Designer Whey Protein, il prodotto a base di proteina da siero di latte più popolare in Germania, Isoclear Whey Protein Isolate, l’innovativa limonata proteica senza zuccheri, grassi e lattosio, e le Designer Protein Bars, barrette proteiche senza zuccheri aggiunti e con un’attenzione al gusto senza precedenti.



Fedele alla propria mission, “from athletes, for athletes”, ESN si distingue per un modello di sviluppo che parte dal dialogo diretto con la propria community. Proprio il feedback della community– sia professionisti che appassionati – è parte integrante del processo di innovazione, consentendo di perfezionare costantemente le formulazioni e rispondere alle esigenze reali di performance, gusto e funzionalità.



Ad aprire l’evento è stato Marco Cecchin, Country Manager ESN Italia, che ha commentato:

“Questo debutto rappresenta un passo importante per ESN, che entra nel mercato italiano con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per atleti e appassionati di sport a qualsiasi livello, ispirandosi al motto “1% better every day”. Il nostro impegno è costruire una community che condivida la passione per lo sport, la ricerca del benessere e il valore della performance quotidiana.”



In questo contesto, ESN mira a costruire una presenza credibile e duratura, fondata su scienza, qualità e community.

Il brand entra ufficialmente nel mercato italiano attraverso una partnership esclusiva con il gruppo RSG, che include McFIT, John Reed e Gold’s Gym, portando i propri prodotti direttamente negli ambienti in cui le persone si allenano, si incontrano e vivono ogni giorno la performance.



“La collaborazione con ESN rappresenta un’evoluzione naturale per il gruppo RSG. Condividiamo la stessa visione di una cultura del fitness basata su qualità, scienza e accessibilità. Portare i prodotti ESN all’interno delle nostre palestre significa offrire ai nostri abbonati un’esperienza di allenamento ancora più completa e coerente con i loro obiettivi di benessere e performance.”commenta Samuele Frosio, CEO RSG Group Italia.



Oltre a questo primo passo, ESN sta ampliando la propria presenza nei principali eventi del settore e nei touchpoint più rilevanti per i consumatori, rafforzando la connessione con la sua crescente community italiana.