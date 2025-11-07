ESN arriva in Italia

L'eccellenza tedesca dell'integrazione sportiva debutta a Milano
È ufficialmente arrivato in Italia ESN – Elite Sports Nutrition, leader tedesco nel settore dell’integrazione sportiva, che ha celebrato il proprio debutto nazionale con un evento esclusivo alla Gold’s Gym Milano Palmanova, club parte di RSG Group Italia che comprende anche i brand John Reed e McFIT, dove i prodotti ESN sono disponibili in esclusiva. L’evento, che ha riunito atleti, professionisti del fitness e media di settore, segna quindi un passaggio strategico per il debutto retail del brand sul mercato italiano.
Parte di The Quality Group (TQG) – realtà leader in Europa nella nutrizione sportiva – ESN nasce nel 2007 dall’iniziativa di un gruppo di atleti attivi nella scena tedesca del bodybuilding e del fitness, con l’obiettivo di colmare il divario tra qualità e accessibilità nel mondo dell’integrazione. Oggi il gruppo, sostenuto dal fondo internazionale CVC Capital Partners, ha registrato un fatturato record di 800 milioni di euro nel primo semestre del 2025, confermandosi tra le aziende più dinamiche del settore.
Un settore — quello della nutrizione sportiva — che sta registrando una forte crescita in Italia e in tutta Europa, trainato da un nuovo approccio più consapevole alla salute e alla performance.
L’Italia si colloca tra i primi cinque mercati europei per la nutrizione sportiva e finalizzata alla performance, con una base di consumatori in costante aumento e un’attenzione crescente verso prodotti scientificamente validati e di alta qualità. (Fonti: Statista Market Insights 2025; Unione Italiana Food / New Line Ricerche di Mercato 2024)
Tutti i prodotti ESN sono sviluppati e realizzati in Germania, garantendo il massimo controllo su ogni fase produttiva, dalla ricerca alla formulazione finale. La produzione avviene in uno stabilimento all’avanguardia, dove un team interdisciplinare di scienziati, nutrizionisti e tecnologi alimentari lavora allo sviluppo di formulazioni ad alte prestazioni. Questo approccio integrato garantisce controllo totale sulla filiera, dalla ricerca scientifica al prodotto finale, e assicura standard qualitativi e di efficacia tra i più elevati del mercato europeo.
Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto conoscere da vicino la filosofia del brand “from athletes, for athletes”, attraverso momenti di interazione con il Team ESN e sessioni di live tasting dei prodotti più iconici – tra cui Designer Whey Protein, il prodotto a base di proteina da siero di latte più popolare in Germania, Isoclear Whey Protein Isolate, l’innovativa limonata proteica senza zuccheri, grassi e lattosio, e le Designer Protein Bars, barrette proteiche senza zuccheri aggiunti e con un’attenzione al gusto senza precedenti.
Fedele alla propria mission, “from athletes, for athletes”, ESN si distingue per un modello di sviluppo che parte dal dialogo diretto con la propria community. Proprio il feedback della community– sia professionisti che appassionati – è parte integrante del processo di innovazione, consentendo di perfezionare costantemente le formulazioni e rispondere alle esigenze reali di performance, gusto e funzionalità.
Ad aprire l’evento è stato Marco Cecchin, Country Manager ESN Italia, che ha commentato:
“Questo debutto rappresenta un passo importante per ESN, che entra nel mercato italiano con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per atleti e appassionati di sport a qualsiasi livello, ispirandosi al motto “1% better every day”. Il nostro impegno è costruire una community che condivida la passione per lo sport, la ricerca del benessere e il valore della performance quotidiana.”
In questo contesto, ESN mira a costruire una presenza credibile e duratura, fondata su scienza, qualità e community.
Il brand entra ufficialmente nel mercato italiano attraverso una partnership esclusiva con il gruppo RSG, che include McFIT, John Reed e Gold’s Gym, portando i propri prodotti direttamente negli ambienti in cui le persone si allenano, si incontrano e vivono ogni giorno la performance.
“La collaborazione con ESN rappresenta un’evoluzione naturale per il gruppo RSG. Condividiamo la stessa visione di una cultura del fitness basata su qualità, scienza e accessibilità. Portare i prodotti ESN all’interno delle nostre palestre significa offrire ai nostri abbonati un’esperienza di allenamento ancora più completa e coerente con i loro obiettivi di benessere e performance.”commenta Samuele Frosio, CEO RSG Group Italia.
Oltre a questo primo passo, ESN sta ampliando la propria presenza nei principali eventi del settore e nei touchpoint più rilevanti per i consumatori, rafforzando la connessione con la sua crescente community italiana.
ESN incontra i consumatori là dove si uniscono passione per la performance e benessere, attraverso iniziative che mettono assieme educazione, coinvolgimento ed esperienze di brand autentiche.
E questo è solo l’inizio: il 2026 porterà ulteriori novità, con nuove partnership già in fase di definizione e lanci aggiuntivi pianificati, a conferma dell’impegno di ESN nel rendere la nutrizione sportiva basata sulla scienza accessibile a un pubblico sempre più ampio — dagli atleti a chiunque voglia prendersi cura di sé.
Protagonisti della giornata anche gli atleti e ambassador del brand, che incarnano i valori di autenticità, determinazione e alta performance. Tra questi sono intervenuti sul palco Johny Muenster, atleta tedesco di functional training e volto storico della community ESN, mentre Giulia Calcaterra – ex ginnasta, oggi trainer e atleta di endurance – e Camilla Massa, campionessa del mondo in carica di Hybrid (categoria Pro 35-39), hanno partecipato in collegamento per condividere il proprio percorso sportivo e il ruolo che la nutrizione gioca nella loro quotidianità.
“Lo sport per me è prima di tutto equilibrio: tra forza, concentrazione e ascolto del proprio corpo. In questo percorso l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale, perché da ciò che mangiamo nasce la nostra energia. Con ESN ho trovato un approccio trasparente e concreto, pensato davvero per chi vive di sport ogni giorno.” Ha affermato la fitness Influencer Giulia Calcaterra.
“Le gare Hybrid mettono alla prova ogni singolo muscolo e ogni dettaglio della preparazione. Per affrontarle servono costanza, precisione e prodotti che ti sostengano davvero in allenamento e in gara. È questo che ho ritrovato in ESN: performance, ma anche fiducia e attenzione al percorso dell’atleta.” Ha aggiunto Camilla Massa.
Con il suo claim “Anything but normal”, ESN inaugura una nuova fase nel panorama dell’integrazione sportiva in Italia: un concetto di nutrizione che unisce ricerca scientifica, qualità premium e attenzione alla community sportiva, promuovendo una cultura della performance sostenibile e accessibile.