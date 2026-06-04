ESN a RiminiWellness 2026

“RiminiWellness è stato il contesto ideale per raccontare la direzione in cui sta andando ESN”, dichiara Philipp Markmann, General Manager ESN. “Il nostro DNA resta legato alla performance, ma oggi non riguarda più solo il bodybuilding o l’atleta professionista, riguarda la performance quotidiana con un'accezione più ampia. Gli sport ibridi stanno ridefinendo il modo in cui le persone si allenano. Per noi significa rispondere ai bisogni di una community sempre più variegata: sportivi che alternano corsa ma anche allenamenti di forza, che peraltro appresentano due fattori fondamentali per la longevità. Questa è sicuramente una tendenza destinata a durare nel tempo e che monitoreremo molto attentamente.

In Italia vediamo un pubblico molto dinamico e competente con cui vogliamo continuare a costruire un dialogo diretto”.



"Questo è il nostro secondo anno a RiminiWellness", ha aggiunto Marco Cecchin, Country Manager Italia ESN, "Siamo molto cresciuti come presenza, come team, come portfolio prodotto, e soprattutto siamo cresciuti nel ruolo che ESN sta avendo nel panorama della performance nutrition in Italia. Questo è il risultato di un approccio basato sulla qualità superiore dei nostri prodotti e ingredienti, sul nostro laboratorio interno supportato da un ampio team di ricercatori e scienziati, sulla trasparenza e su un rapporto sempre più diretto col consumatore, che per noi è molto importante, perché andiamo a costruire una relazione, andiamo a raccogliere feedback che poi andiamo a tradurre in servizio o prodotto".