Arena lancia la collezione di costumi da bagno green

Presentata la linea Vita Life con fibra Lycra ecomade bio-derivata e rinnovabile
arena, uno dei brand leader nel mondo del nuoto, presenta la prima collezione di costumi da bagno realizzata con la fibra rinnovabile LYCRA EcoMade e alza l'asticella dell'innovazione con una novità assoluta. Un progetto che celebra il legame tra il corpo e la natura, trasformando ogni movimento in un gesto di consapevolezza e stile.
Il tessuto Vita Life: performance e sostenibilità
Al cuore di questa collezione c'è Vita Life, un tessuto rivoluzionario che unisce alte prestazioni a un profondo impegno per la sostenibilità. La sua unicità risiede nell'utilizzo di un innovativo elastane LYCRA composto per il 70% da materiali di origine vegetale, principalmente mais, una risorsa rinnovabile ogni anno. La nuova fibra offre un'alternativa concreta e sostenibile alle tradizionali materie prime fossili, garantendo le stesse performance della LYCRA® originale e una resistenza comprovata al degrado causato da cloro, raggi UV e creme solari.
Stile e funzionalità per ogni donna
La collezione si rivolge principalmente a coloro che non scendono a compromessi tra stile e performance, con un'attenzione particolare alla sostenibilità. I costumi sono proposti in tre modelli distinti, pensati per valorizzare ogni silhouette e adattarsi perfettamente alle esigenze di ogni donna:
• Single shoulder: per una femminilità che si esprime con eleganza.
• O back: un design comodo e di tendenza per chi cerca un look moderno.
• Swim pro-back: ideale per le nuotatrici che affrontano allenamenti intensi, senza rinunciare allo stile.
Colori che raccontano la natura
La palette cromatica è un'ode alla natura, con tonalità eteree e pastello che evocano leggerezza ed eleganza, mescolate a colori intensi e polverosi, eco di una forza terrena. I blu profondi richiamano invece la vita nascosta dell'oceano, creando un dialogo armonioso tra il mondo acquatico e quello terrestre.
Ogni modello è disponibile in tre varianti di colore, in un mix di nuance che unisce toni della terra e sfumature pastello: Marocco - Valencia, Film Blue - Stone Blue e Caviar - Valencia.
“Fin da piccola ho dovuto confrontarmi con l'asma, una condizione che limitava il mio respiro e la mia libertà” ha dichiarato Şahika Ercümen, apneista turca pluriprimatista mondiale e attivista ambientale. “Proprio per superare questa sfida, ho iniziato a praticare il nuoto e, in seguito, l'apnea. L’acqua non è stata per me solo uno sport, ma una vera e propria terapia e una salvezza. Immergermi ha trasformato il mio rapporto con la respirazione, permettendo ai miei problemi respiratori di migliorare progressivamente fino a quasi scomparire. Ma l'acqua è diventata anche il palcoscenico di una sfida continua con me stessa, una sfida che mi ha spinto oltre i limiti e mi ha permesso di raggiungere tanti record mondiali. È la dimostrazione che ciò che sembra una debolezza può diventare la nostra più grande forza. Oggi, sono onorata e profondamente felice di essere divenuta ambasciatrice per la linea di costumi da bagno Vita Life perché i valori che vivono in questi modelli incarnano anche i miei. La dedizione alla protezione della natura e, in particolare, la cura e il rispetto per l'acqua sono gli stessi in cui credo fermamente. Amo il modo in cui i loro colori vibrano e si ispirano alla palette della Terra, con sfumature che vanno dalle profondità marine all'orizzonte, unendo idealmente il cielo e l'acqua. Vita Life è per me un manifesto che celebra la vita, l'ambiente e il benessere, valori che porterò con me in ogni immersione”.
”Noi di arena ci impegniamo a creare costumi da bagno ad alte prestazioni che siano durevoli, resistenti al cloro e sicuri” ha affermato Peter Graschi, CEO di arena. “Molti dei nostri prodotti contengono già fibre riciclate, come nylon e poliestere, e la nostra collaborazione con The LYCRA Company segna un ulteriore passo avanti verso la sostenibilità. Introducendo la fibra LYCRA EcoMade - proveniente da materiali rinnovabili - riduciamo la dipendenza dalle risorse fossili vergini, senza compromettere la qualità. Questa scelta riflette la nostra visione a lungo termine come Società Benefit, in cui il successo aziendale va di pari passo con la responsabilità sociale e ambientale”.
“The LYCRA Company, da sempre alla testa dell’innovazione del mondo tessile, è concretamente impegnata nella riduzione delle emissioni di gas serra lungo tutta la catena del valore. Crediamo che ogni attore della filiera - dai fornitori ai brand, fino al consumatore finale - abbia un ruolo fondamentale. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo costruire un futuro davvero sostenibile per le future generazioni” ha dichiarato Alistair Williamson, Vicepresidente EMEA & South Asia di The LYCRA Company.
Attenzione all’ambiente in ogni dettaglio
In linea con i valori che guidano Vita Life, arena ha prestato grande attenzione anche agli aspetti secondari della collezione, scegliendo soluzioni di packaging che riducono l’impatto ambientale complessivo. La tradizionale polybag in plastica è stata sostituita da una versione in carta certificata 100% FSC, proveniente da foreste gestite in modo responsabile, riducendo così la dipendenza da materiali di origine fossile.
Una scelta che non solo rafforza il messaggio di sostenibilità della linea, ma contribuisce anche alla tutela degli oceani: il fornitore del packaging partecipa infatti all’iniziativa “Sea the Difference”, destinando l’1% dei propri profitti annuali a progetti dedicati alla protezione e alla conservazione degli ecosistemi marini.
Una collezione quindi che va oltre il semplice costume da bagno, celebrando un nuovo modo di vivere lo sport e la moda, in armonia con l'ambiente. Vita Life non è soltanto una proposta tecnica all’avanguardia, ma anche un invito a nuotare nel rispetto dell’ambiente che ci circonda, trasformando ogni bracciata in un gesto a favore del pianeta.
La collezione è disponibile online sul sito www.arenasport.com e arriverà nei migliori negozi sportivi da febbraio 2026.