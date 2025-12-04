Arena lancia la collezione di costumi da bagno green

“Fin da piccola ho dovuto confrontarmi con l'asma, una condizione che limitava il mio respiro e la mia libertà” ha dichiarato Şahika Ercümen, apneista turca pluriprimatista mondiale e attivista ambientale. “Proprio per superare questa sfida, ho iniziato a praticare il nuoto e, in seguito, l'apnea. L’acqua non è stata per me solo uno sport, ma una vera e propria terapia e una salvezza. Immergermi ha trasformato il mio rapporto con la respirazione, permettendo ai miei problemi respiratori di migliorare progressivamente fino a quasi scomparire. Ma l'acqua è diventata anche il palcoscenico di una sfida continua con me stessa, una sfida che mi ha spinto oltre i limiti e mi ha permesso di raggiungere tanti record mondiali. È la dimostrazione che ciò che sembra una debolezza può diventare la nostra più grande forza. Oggi, sono onorata e profondamente felice di essere divenuta ambasciatrice per la linea di costumi da bagno Vita Life perché i valori che vivono in questi modelli incarnano anche i miei. La dedizione alla protezione della natura e, in particolare, la cura e il rispetto per l'acqua sono gli stessi in cui credo fermamente. Amo il modo in cui i loro colori vibrano e si ispirano alla palette della Terra, con sfumature che vanno dalle profondità marine all'orizzonte, unendo idealmente il cielo e l'acqua. Vita Life è per me un manifesto che celebra la vita, l'ambiente e il benessere, valori che porterò con me in ogni immersione”.