Ricordi e racconti di sport alla sedicesima edizione dell'Overtime di Macerata

Il 'desiderio' è l'accattivante tema di 'Overtime', il festival di Macerata, alla sedicesima edizione, che raccoglie per cinque giorni storie e racconti dello sport attraverso la testimonianza di giornalisti, scrittori, autori e atleti. Un filo che attraversa le vie e i vicoli all'interno del perimetro medievale della città e che fa sentire la voce di un Cagliari da scudetto romanzata da Luca Telese, mentre la storia di Giuseppe Meazza fa conoscere anche ai giovani un mito intoccabile del nostro calcio. Diretta al cuore la redenzione di Fabrizio Maiello, raccontata dal protagonista, il 'Maradona delle carceri' l'uomo che voleva rapire Gianfranco Zola e che ha pagato con lunghi anni di carcere il suo passato nella malavita, un messaggio di coraggio e di speranza parallelo a quello delle ragazze afghane che, anche grazie allo sport, trovano uno sbocco sociale nel nostro paese, protagoniste di un'altra storia raccontata al festival dello sport di Macerata.