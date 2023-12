Nasce Macron Campus: più qualità e sostenibilità per guardare al futuro

SPORT E BUSINESS

Il progetto dell'azienda emiliana, leader internazionale nella produzione e vendita di abbigliamento sportivo, sarà multifinzionale e prevede la realizzazione di due nuovi edifici

© ufficio-stampa "Macron Campus rappresenta un nuovo step nel percorso di crescita della nostra azienda. Guardare al futuro per essere sempre più competitivi nel segno della qualità e della sostenibilità". Gianluca Pavanello, CEO di Macron, ha presentato così il nuovo progetto dell'azienda emiliana, leader internazionale nella produzione e vendita di abbigliamento sportivo, con sede a Valsamoggia, a 10 km da Bologna. "Oltre a rappresentare al meglio il nostro brand e la nostra attività, il Macron Campus sarà uno spazio da vivere pienamente e dedicato alle persone, che sono la risorsa più importante per un’azienda, e valorizzerà ulteriormente il territorio nel quale affondano le nostre radici".

Il nuovo progetto prevede la realizzazione di due nuovi building in un’area contigua a quella dell’attuale quartier generale di Macron. Lo sviluppo di Macron è strettamente legato allo sviluppo della sua sede che già si distingue per la presenza di ampie aree verdi, un forte impegno per la sostenibilità ambientale e spazi dedicati al benessere delle persone, che siano esse dipendenti o visitatori.

© ufficio-stampa

Ilcon spazi destinati a uffici e showroom, campi sportivi per il test dei materiali, spazi per attività produttive e per lo stoccaggio e la spedizione dei prodotti finiti. La superficie complessiva passerà in questo modo da 55.000 a circa 100.000 metri quadrati, compresi 20.000 mq dedicati a spazi verdi certificati BREEAM. Si andrà a configurare quindi un vero e proprio polo dedicato a rendere ancora più funzionali e all’avanguardia gli spazi dedicati ai dipendenti e allo sviluppo dell’azienda.