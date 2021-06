Verso Wimbledon, le iconiche immagini del tennis ricolorate da OPPO

L'INIZIATIVA

L'iniziativa Courting the Colour dà nuova vita a foto storiche del passato

A pochi giorni dall’inizio di Wimbledon, OPPO, premium mobile partner del torneo inglese, celebra il ritorno del tennis e delle competizioni attraverso l’iniziativa “Courting the Colour”. Grazie all’utilizzo di una tecnologia innovativa e di una conoscenza profonda dell’imaging, OPPO, in collaborazione con Getty Images, ha riscoperto il colore di iconiche fotografie del passato, per raccontare la storia nascosta dietro ciascuna di esse. Spinta dalla visione della tecnologia come mezzo per ispirare e suscitare nuove emozioni, questa collezione fotografica porta in vita i momenti più belli e rappresentativi del tennis in un modo mai visto prima. Verso Wimbledon 2021, le immagini iconiche del tennis ricolorate ufficio-stampa

L’iniziativa “Courting the Colour” è stata presentata durante un workshop esclusivo tenutosi a Londra e che ha visto tra i protagonisti Kevin Cho, Managing Director di OPPO UK; un ospite speciale proveniente dall’All England Lawn Tennis Club – Mick Desmond, Com-mercial & Media Director; la leggenda del tennis Greg Rusedski; la voce del tennis, Andrew Cotter; e l'icona della moda, Caroline Issa. Queste personalità poliedriche hanno condiviso il loro entusiasmo per il ritorno del torneo di Wimbledon, affrontando i temi chiave e ricordando i momenti cruciali della storia del tennis, come la moda o il tema dell’inclusione sociale. Durante il workshop è stata mostrata anche la collezione fotografica, ed è stato possibile testare in prima persona l’innovativa tecnologia di imaging di OPPO grazie al top di gamma Find X3 Pro.

Riconoscere i momenti storici e più iconici del tennis

Grazie alla tecnologia all’avanguardia di OPPO, ogni immagine è stata sottoposta a un lungo processo di restauro da parte degli esperti di Getty Images. La collezione “Courting the Colour”, composta da sette fotografie, ritrae momenti iconici, come i primi atleti afroamericani a vincere Wimbledon – Althea Gibson e Arthur Ashe – dando nuova vita a un momento chiave nella storia del tennis, e dello sport in generale. Le immagini di Suzanne Lenglen, Helen Jacobs e Fred Perry, famosi per aver portato sul campo di gioco stile e glamour, rendono omaggio a delle vere icone culturali, che hanno combattuto per la loro identità e le loro convinzioni – dal cambiamento della moda dentro e fuori dal campo, allo superamento di alcuni stereotipi verso le atlete femminili.

“Il ritorno del tennis va celebrato, e quale modo migliore se non esplorando i momenti iconici che hanno reso questo sport quello che è oggi. L’innovazione e l’elevata tecnologia dietro a questo progetto hanno fatto sì che queste immagini, alcune vecchie di oltre 80 anni, sembrino essere state scattate solo ieri, offrendo un punto di vista inedito e riaccendendo importanti conversazioni su tematiche chiave per il mondo dello sport” ha commentato la leggenda del tennis Greg Rusedski.

Gregor Almassy, CMO Overseas di OPPO ha affermato: “Come partner di Wimbledon negli ultimi 3 anni, OPPO ha saputo cogliere fin da subito l’essenza dello spirito sportivo e l’importanza dei tornei, dei giocatori e dei fan, duramente colpiti dalla pandemia. Con questo ritorno alle origini speriamo di dare a tutti i tifosi una connessione ancora più profonda con il loro sport preferito e incoraggiarli a giocare con passione ed emozione. Quale miglior occasione per lanciare questo progetto se non Wimbledon, il cuore pulsante di questo sport.”

“Come sport, il tennis si è sempre contraddistinto per ricerca e innovazione, utilizzando tecniche all’avanguardia per migliorare il gioco e aprire la strada a nuova possibilità. È per questo che Wimbledon è incredibilmente orgoglioso di collaborare con OPPO, leader al mondo nel campo dell’innovazione tecnologica, nella campagna Courting the Colour" ha aggiunto Mick Desmond, direttore commerciale e media di AELTC.