Un Santo Stefano a tutto sport

CHE GIORNATA

Il 26 dicembre è da sempre, o quasi, il giorno del Boxing Day anche per il calcio in Inghilterra, ma sono ormai diversi gli sport che non si fermano nemmeno durante le festività di Natale. Il clou della giornata, comunque, è la 19.a giornata della Premier League con il big-match Leicester-Liverpool a chiudere Santo Stefano. In Italia scende in campo la Serie B, ma sarà campionato anche per il volley, maschile e femminile, e il basket. Senza contare che l'Olimpia Milano sarà a Mosca ospite del Cska in Eurolega.

PREMIER LEAGUE

Il piatto forte sarà alla fine, con la sfida tra la prima e la seconda forza del campionato. Leicester-Liverpool potrebbe ridare speranza alle Foxes nel tentativo di fermare la fuga dei Reds campioni del mondo. Tanta attesa anche per la prima uscita di Carlo Ancelotti sulla panchina dell'Everton, impegnato in casa contro il Burnley. Giocano anche Tottenham, Arsenal, Chelsea e Manchester United.

SERIE B

Turno spezzatino per i cadetti. Apre Cosenza-Empoli alle 12.30, poi sette gare alle 15 in cui spiccano Chievo-Benevento, Frosinone-Crotone e Salernitavna-Pordenone. Chiudono Ascoli-Pisa alle 18 e Virtus Entella-Spezia alle 21.

BASKET

Dopo il derby di Bologna, la Serie A manda in scena la 14.a giornata. Cremona sarà impegnata a Brescia nella sfida più alta in classifica. Trento-Trieste è sfida salvezza, la Virtus Roma gioca a Venezia. match di Eurolega per l'Olimpia Milano, che cerca il colpo grosso a Mosca contro il Cska per rilanciare la sua corsa europea.

VOLLEY

In campo sia gli uomini, che le donne. Nella Superlega maschile la capolista Lube è a Piacenza, mentre Modena rishcia a Padova e Perugia ospita Latina. Nella Serie A1 donne, tutta in diretta streaming su Sportmediaset.it, è supersfida in vetta tra Conegliano e Busto Arsizio. Trasferte a Bergamo e Filottrano per Novara e Savino Del Bene.