Super Green pass, ok del Cdm: stadi e attività sportive solo per vaccinati o guariti dal Covid

Il Cdm ha dato il via libera al decreto sul Super Green pass, il certificato valido solo per i vaccinati contro il Covid o chi ne è guarito. Approvato all'unanimità, questa decisione impatterà anche il mondo dello sport. A partire dal 6 dicembre e per il momento fino al 15 gennaio, gli accessi agli impianti sportivi e le varie attività sportive come piscine e palestre, saranno permessi solamente ai possessori della certificazione.