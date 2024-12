Le pagelle di Piantanida: Esposito con la taverna piena, Koné vanillina

ESPOSITO 8,5

Giovedì gol-cucchiaio e rigore decisivo in Coppa Italia, domenica prima doppietta in carriera in Serie A: “Io non sono sorpreso da questo avvio, è la gente che è sorpresa” butta lì senza paura. Senza paura di far esplodere la taverna di casa, un vero museo di maglie da Messi a Mbappé, che mamma Flavia mette a posto. Siamo a posto, se inizia a collezionare anche le sue tocca costruire un altro piano, una mansardina.