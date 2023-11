Pressing, Sandro Sabatini: "Ora bisogna chiedere scusa ad Allegri"

pressing

Sandro Sabatini sull'inizio di campionato di Allegri: "Ripensando a come è stato trattato negli ultimi due anni, sono state dette cose sbagliate e scorrette"

Il grande inizio di campionato della Juventus, seconda in classifica a due punti dall'Inter, è stato uno spunto per valutare durante Pressing l'operato di Massimiliano Allegri. Secondo Sandro Sabatini il tecnico bianconero merita le scuse di tanti: "Ripensando al valore iniziale di questa Juve, ripensando a come è stato trattato negli ultimi due anni, visto il lavoro in questo campionato credo ci sia il dovere di dire che tante cose dette erano sbagliate e scorrette".

Allegri, comunque, in qualcosa ha cambiato la rotta rispetto lo scorso anno: "È cambiata la valutazione di alcuni giocatori a cui aveva dato fiducia la scorsa stagione, non ripagata. Un paio di questi non potevano giocare" aggiunge Sabatini.

