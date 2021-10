Premiata XXL di Sport Mediaset. Applausi anche a Chiambretti per Tiki Taka

OVERTIME FESTIVAL

Lunedì sera si è conclusa la nuova edizione di Overtime, il Festival nazionale del giornalismo, del racconto e dell’etica sportiva. Nei cinque giorni dedicati all’evento, tenutosi a Macerata, sono stati presenti numerosi ospiti di rilievo, tra cui anche diversi volti Mediaset, come i conduttori Mino Taveri – premiato per la trasmissione XXL di Sport Mediaset, con la motivazione di trattare da anni la tematica calcistica e sportiva con competenza, ironia e professionalità – e Piero Chiambretti, Cristiano Militello e il vicedirettore della redazione sportiva Gianluca Mazzini.

Tantissimi i personaggi noti in generale, da Maccio Capatonda a Beppe Signori passando per Gianfelice Facchetti, senza infine dimenticare gli atleti paralimpici marchigiani che hanno partecipato a Tokyo 2020, ovvero Assunta Legnante, Maurizio Zamponi, Eleonora Sarti e Giorgio Farroni. Al Festival sono intervenuti anche alcuni rappresentanti del Comune di Macerata e della Regione Marche. "L’evento si è fatto portatore dei valori e dei principi della vita e dello sport", ha affermato Fabio Pistarelli, il capo di gabinetto del Presidente della Regione Francesco Acquarioli. "Overtime parla di sport come medicina per il corpo e per l’anima", il commento dell’assessore allo sport di Macerata, Riccardo Sacchi.

Infine, il direttore del Festival, Michele Spagnuolo, ha voluto sottolineare l’importanza di diffondere questi valori ai ragazzi delle scuole e di come tali principi possano essere trasmessi con ironia, come hanno dimostrato gli interventi – da tutto esaurito – di Chiambretti e Capatonda. "Tematiche serie affrontate con il sorriso", ha concluso Spagnuolo. Overtime tornerà a settembre 2022 con la dodicesima edizione, dedicata al tema della “bellezza”.