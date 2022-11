PlayStation torna a Milan Games Week & Cartoomics 2022

VIDEOGIOCHI

Presso la Gaming Zone powered by Gamestop tutto il meglio dell’intrattenimento con PS5 e ospiti speciali live da #LACASADEIPLAYER

© Sony Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato la propria partecipazione all’edizione 2022 di Milan Games Week & Cartoomics, il più importante festival italiano dedicato al gaming, agli eSport, ai comics e ai board games, che si terrà nel capoluogo lombardo dal 25 al 27 novembre, presso il polo Fiera Milano Rho. All’interno del padiglione 16, dedicato all’intrattenimento videoludico, nell’ambito della Gaming Zone powered by Gamestop, SIE Italia offrirà alla community dei giocatori e a tutto il pubblico della manifestazione, la possibilità di provare, su console PlayStation®5 (PS5™), alcune delle più recenti esclusive PlayStation, tra le quali Horizon Forbidden West, Gran Turismo® 7 e God of War Ragnarök, titolo acclamato dalla critica, disponibile sul mercato dal 9 novembre.

E per celebrare la partnership tra Gran Turismo 7 e Brembo, azienda italiana leader nella progettazione e produzione di impianti frenanti, i giocatori avranno la possibilità di vivere l'emozione e l'adrenalina garantite da GT7 a bordo del simulatore ufficiale Brembo.

L’area PlayStation ospiterà inoltre le anteprime di alcuni dei più importanti giochi Terze Parti in uscita a fine anno e nel corso del 2023, come CRISIS CORE™ –FINAL FANTASY® VII– REUNION (Square Enix), Forspoken (Square Enix) e Street Fighter 6 (Capcom). A questi si aggiungono titoli del calibro di EA SPORTS™ FIFA 23 (Electronic Arts), NBA 2K23 (2K Games), Gotham Knights (Warner Bros. Interactive Entertainment) e Call of Duty®: Modern Warfare 2 (Activision).

Infine, ma non da ultimo, torna a Milan Games Week #LACASADEIPLAYER, format vodcast nato recentemente dalla volontà di SIE Italia di raccontare tutte le caratteristiche del servizio su abbonamento PS Plus. Nel corso delle tre giornate del festival, i due streamer ufficiali di SIE Italia, FortuTheGamer e Prattquello, in compagnia del giornalista videoludico Ualone, accoglieranno nel salotto de #LACASADEIPLAYER celebri content creator e ospiti speciali, tutti appassionati di gaming, per garantire il meglio dell'intrattenimento targato PlayStation anche a tutti coloro che non potranno partecipare fisicamente alla manifestazione. Interverranno, tra gli altri, Giorgio Calandrelli, alias Pow3r, player professionista e tra gli streamer nostrani più celebri e influenti, con oltre 1,900,000 follower solo su Twitch e ben 1,360,000 iscritti su YouTube; MikeShowSha, al secolo Federico Betti, che con oltre 3 milioni di iscritti al suo canale YouTube, e più di 700.000 followers su Twitch, è uno dei creator italiani più seguiti e apprezzati; e l'attore Troy Baker, ospite della manifestazione, famoso, nell'universo videoludico, per aver interpretato alcuni dei personaggi più noti del panorama PlayStation, come Joel, protagonista della saga The Last of Us™ e Delsin, personaggio principale di inFAMOUS Second Son™.

Ma le sorprese non finiscono qui. Milan Games Week & Cartoomics rappresenterà l’occasione per ammirare nuovamente la statua dedicata ad Aloy, audace protagonista della saga di Horizon, installata lo scorso febbraio a Firenze, in occasione dell’uscita di Horizon Forbidden West, come placeholder per tutte le donne del passato che ne abbiano condiviso i valori e che abbiano contribuito ad accrescere il patrimonio artistico, culturale, scientifico e sociale del nostro Paese.