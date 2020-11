Pikmin 3 Deluxe: salviamo la Terra con l'aiuto della natura

VIDEOGIOCHI

ALBERTO GASPARRI

Per salvare la Terra non c'è bisogno di supereroi, ma basta l'esempio di tre coraggiosi astronauti, che lasciano il proprio mondo per andare alla ricerca di un pianeta con più risorse naturali. Uno scenario che dovrebbe farci riflettere in anni in cui il tema ambientale è sempre più al centro delle nostre vite. Ed è quello che riesce a fare Pikmin 3 Deluxe, l'ultimo gioco di Nintendo, che sbarca in esclusiva su Switch dopo aver esordito ormai sette anni fa su Wii U. Ma il cui ritorno è più che mai attuale.

Le premesse narrative riprendono proprio il focus sulla gestione delle risorse naturali, ma lo fanno in modo leggero e divertente, parlando un linguaggio adatto anche ai più piccoli. I giocatori partono infatti dall’immaginario pianeta di Koppai nei panni di tre esploratori spaziali antropomorfi per andare alla ricerca di un nuovo mondo da cui prendere frutta e semi, necessari per la loro sopravvivenza. Le cose non andranno come previsto e precipiteranno sul pianeta PNF-404, un mondo ancora incontaminato dove faranno la conoscenza dei Pikmin, delle minuscole creature simili a piante che li aiuteranno a recuperare il necessario per poter tornare a casa. Pikmin 3 Deluxe consente ai giocatori di controllare una capace truppa di minuscole creature ed esplorare un pianeta ostile in un’intrigante avventura che combina azione e strategia. La ricerca di nuove e preziose risorse sarà ovviamente costellata di difficoltà e nemici da affrontare prima che calino le tenebre.

Ogni creatura ha delle abilità uniche collegate agli elementi naturali: i Pikmin rossi sono ignifughi e in grado di scagliare potenti attacchi in battaglia, quelli blu sono anfibi e quindi capaci di vivere sia sott’acqua, sia sulla terraferma, mentre i gialli possono gestire l’elettricità. Ci sono poi i Pikmin rocciosi, super resistenti e perfetti per distruggere oggetti di ogni tipo e, infine, quelli alati, abili a volare come degli insetti. I giocatori possono riunire fino a 100 Pikmin nelle loro esplorazioni quotidiane e richiamarli tutti all’ordine con un fischietto. Vivaci e obbedienti, sono disposti a soddisfare qualsiasi richiesta degli esploratori

Non avendo mai avuto modo di provare l'edizione originale dell'ultimo capitolo della saga, ci siamo avvicinati a questa recensione con tanta curiosità e, lo ammettiamo, anche un po' di diffidenza. Ma abbiamo subito capito che questo Pikmin 3 Deluxe non è un gioco come gli altri. O, perlomeno, non è facilmente collocabile in una categoria ben definita. Si potrebbe definire un ibrido tra uno strategico e un action game. Ma non spaventatevi. Con il passare del tempo sarete sempre più coinvolti nell'esplorazione e vi ritroverete a spadroneggiare in lungo e in largo con la vostra armata di Pikmin, sfruttando le loro abilità al 100%, per sbaragliare ogni avversario e superare ogni pericolo. Merito anche di un sistema di suggerimenti integrato e di un metodo di controllo immediato. Oltretutto è presente la, una sorta di enciclopedia all'interno del gioco, che descrive flora e fauna del nuovo mondo. Perché bisogna stare attenti anche alle piccole cose, capaci di nascondere grandi tesori.

Rispetto alla versione per, sono stati inseriti un prologo e un epilogo inediti, ma anche tutti i Dlc originali e dei Pikmin supplementari (i potenti viola o i bianchi dalla vista acuta), insieme a modalità aggiuntive come Bingo e Missioni. A fare un'enorme differenza rispetto al passato, però, è la possibilità di affrontare l'intera campagna (e non solo) in compagnia di un altro giocatore. In questo caso, Pikmin 3 Deluxe dà il meglio di sé grazie allo split screen e l'avventura si fa ancora più coinvolgente: si può collaborare sullo stesso obiettivo oppure separarsi per decidere di esplorare zone opposte.

Tecnicamente, invece, non sono state apportate delle migliorie significative, ma davvero non se ne sente la necessità. In questo minimondo tutto è reso magnificamente, dai dettagli ai colori, dai protagonisti alle ambientazioni, fino ad arrivare alla fase dei combattimenti con i "boss". Insomma, il modo migliore per scoprire la natura e imparare a rispettarla. Il tutto, divertendosi come non vi sareste mai aspettati.