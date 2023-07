Mediaset: il grande evento per la nuova stagione

Per Mediaset una serata indimenticabile, quella del 4 luglio allo Studio 20 di Cologno Monzese. Particolare ed emozionante per Pier Silvio Berlusconi, commosso nel ricordo del padre, ma anche motivatissimo nel racconto delle strategie industriali e di palinsesto di Mediaset. Il tutto affiancato da una componente spettacolare di alto livello: la presentazione di Gerry Scotti e le voci straordinarie del trio "Il Volo" che ha intrattenuto gli ospiti in chiusura di serata.