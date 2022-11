I 28 "CapitaNi" della storia del Napoli: Il Mattino ripercorre la storia azzurra

© il mattino

In occasione del secondo anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona venerdì 25 novembre Il Mattino rende omaggio ai 28 capitani della storia quasi centenaria del Napoli con un libro che sarà distribuito gratuitamente acquistando la copia del quotidiano in edicola. Dai pionieri Innocenti e Sallustro, passando per Pesaola, Juliano, Bruscolotti, Maradona, Ferrara, Paolo Cannavaro, Hamsik, Insigne e fino all'attuale titolare della fascia, il campione d'Europa Di Lorenzo. La distribuzione del libro "CapitaNi", curato dalla redazione del Mattino, inizierà venerdì 25 e terminerà domenica 27 novembre.