Fanbook: arrivano Kobe Bryant e Charles Leclerc

I LIBRI

Due nuovi racconti di Rubini e Gai

Dopo il successo ottenuto con i grandi campioni del calcio (Lukaku, Ibrahimovic, Ronaldo e Messi), Achille Rubini ed Elisa Gai con la collana Fanbook di Electa Junior ci portano rispettivamente nel mondo NBA e Formula 1, più precisamente nelle vite di Kobe Bryant e Charles Leclerc.

Rubini narra la storia di Black Mamba. Dalla nascita a Philadelphia, al trasferirsi continuamente per via del lavoro del padre. Da quando a sette anni scappava dalla finestra per andare a giocare al campetto, a quando i Los Angeles Lakers decidono di ritarare i suoi gloriosi numeri a fine carriera. Nell’arco di 168 pagine ci troviamo immersi nell’universo di Kobe Bryant, il bambino che è diventato il giocatore di pallacanestro più forte di tutti. E di tutti i tempi.

Diverso l’approccio di Elisa Gai, all’esordio con Fanbook. Charles Leclerc è solo all’inizio di una promettente carriera e, per questo motivo, l’autrice di Imola è costretta, più che a raccontare le sue gesta, a far entrare in empatia i giovani lettori con il talentuoso pilota di Formula 1. Leclerc infatti è molto giovane ma ha dovuto già affrontare cambi di squadra, problemi alle macchine e addirittura la perdita di suo padre e di due suoi grandi amici piloti: Jules Bianchi e Anthoine Hubert. Le avversità non l’hanno mai abbattuto ed è riuscito a realizzare il suo sogno: volare su una monoposto nei grandi circuiti di tutto il mondo.

Grazie al linguaggio semplice e diretto dei due autori laureati in lettere e appassionati di sport, i giovani lettori scopriranno un mondo sportivo ricco di aneddoti ed emozioni con protagonisti di due grandi campioni.