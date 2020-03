Dan Peterson e le Olimpiadi: "Esperienza unica, da vivere"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per SportMediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano ci parla di Olimpiadi, visto il rinvio al 2021 deciso ieri: "Ne ho viste due, Montreal 1976 e Seul 1988. L'atmosfera del villaggio olimpico è eccezionale, bisogna viverla dal vivo. E sono diventato tifoso del lancio del martello quasi per caso...".