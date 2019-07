Cortina d'Ampezzo, due iniziative per Giovanni Paolo II, il Papa sportivo

16/07/2019

La memoria di un santo, Giovanni Paolo II, e il suo apostolato nel mondo. Sarà questo il filo conduttore di due iniziative in calendario a Cortina d'Ampezzo mercoledì 17 e giovedì 18 luglio: un convegno e le benedizione del luogo sulle Dolomiti bellunesi in cui sarà issata un’alta croce astile. Un Papa passato alla storia anche per la sua passione per le lunghe e impegnative passeggiate estive in montagna e per le discese con gli sci in inverno al punto che il convegno è dedicato proprio alla figura di Giovanni Paolo II, Papa sportivo.