Consegnata a SportMediaset la Stella d'Oro al merito Sportivo del Coni

LA PREMIAZIONE

La cerimonia si è tenuta nell’Auditorium LaVerdi di Milano

Si è svolta stamattina nell’Auditorium LaVerdi di Milano, la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, la massima onorificenza dello sport italiano, relativi all’anno 2020. Stella d'Oro al merito sportivo a SportMediaset: un grande e prezioso riconoscimento al lavoro della nostra redazione che arriva con questa "onorificenza" con cui il Comitato Olimpico Nazionale Italiano intende annualmente premiare atleti, dirigenti, tecnici, società e media che per l’attività svolta abbiano dato lustro allo Sport Italiano. La Giunta nazionale aveva deliberato l'assegnazione della Stella d'Oro anche all'Agenzia Ansa e il Collare d'Oro al quotidiano sportivo Tuttosport.

All'evento, insieme al Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e al Segretario Generale, Carlo Mornati, hanno partecipato il Sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, il Prefetto di Milano, Renato Saccone, il Questore Giuseppe Petronzi e il Rettore della Bocconi, Gianmario Verona.

Questo l’elenco dei premiati:

ATLETI

Sport Invernali

Dominik Paris (Sci Alpino, SuperG-Campione Mondiale 2019)

Dominik Windisch (Biatlon, Mass Start – Campione Mondiale 2019)

Dorothea Wierer (Biathlon, Mass Start – Campionessa Mondiale 2019 e Inseguimento e Prova Individuale – titoli iridati 2020)

Federica Brignone (Sci Alpino, vincitrice Coppa del Mondo 2020)

Motociclismo

Enea Bastianini (Moto 2, Campione Mondiale 2020)

Nuoto Pinnato

Stefano Figini (per i risultati e i successi conquistati in carriera)

Campioni del passato

Ciclismo

Vittorio Adorni - Corsa su Strada Pro – 1968

Marino Basso - Corsa su Strada Pro – 1972

Felice Gimondi - Corsa su Strada Pro – 1973

Francesco Moser - Corsa su Strada Pro 1977 e Corsa su Pista Inseguimento 1976

Giuseppe Saronni - Corsa su Strada Pro – 1982

Moreno Argentin - Corsa su Strada Pro – 1986

Maurizio Fondriest - Corsa su Strada Pro – 1988

Gianni Bugno - Corsa su Strada Pro – 1991, 1992

Renato Bongioni - Corsa su Strada Dilettanti – 1962

Vittorio Marcelli - Corsa su Strada Dilettanti – 1968

Claudio Corti - Corsa su Strada Dilettanti – 1977

Gianni Giacomini - Corsa su Strada Dilettanti – 1979

Mirco Gualdi - Corsa su Strada Dilettanti – 1990

Danilo Grassi – Corsa Cronometro a squadre – 1962

Mario Maino - Corsa Cronometro a squadre – 1962

Antonio Tagliani – Corsa Cronometro a squadre – 1962

Dino Zandegù – Corsa Cronometro a squadre – 1962

Severino Andreoli - Corsa Cronometro a squadre – 1964

Ferruccio Manza - Corsa Cronometro a squadre – 1964

Pietro Guerra - Corsa Cronometro a squadre – 1964, 1965

Luciano Dalla Bona - Corsa Cronometro a squadre – 1964, 1965

Mino Denti - Corsa Cronometro a squadre – 1965

Giuseppe Soldi - Corsa Cronometro a squadre – 1965

Roberto Fortunato - Corsa Cronometro a squadre – 1987

Mario Scirea - - Corsa Cronometro a squadre – 1987

Flavio Anastasia - Corsa Cronometro a squadre – 1991

Andrea Peron - - Corsa Cronometro a squadre – 1991

Gianfranco Contri - Corsa Cronometro a squadre – 1991, 1993

Luca Colombo - Corsa Cronometro a squadre – 1991

Rossano Brasi - Corsa Cronometro a squadre – 1993

Cristian Salvato - Corsa Cronometro a squadre – 1993

Antonio Castello - Corsa su Pista inseguimento a squadre – 1966

Gino Pancino - Corsa su Pista inseguimento a squadre – 1966

Luigi Roncaglia - Corsa su Pista inseguimento a squadre – 1966, 1968

Lorenzo Bosisio - Corsa su Pista inseguimento a squadre – 1968

Giorgio Morbiato - Corsa su Pista inseguimento a squadre – 1968, 1971

Pietro Algeri - Corsa su Pista inseguimento a squadre – 1971

Roberto Amadio - Corsa su Pista inseguimento a squadre – 1985

Massimo Brunelli - Corsa su Pista inseguimento a squadre – 1985

Giampaolo Grisandi - Corsa su Pista inseguimento a squadre – 1985

Claudio Golinelli – Corsa su Pista Pro Velocità individuale – 1989

Luigi Borghetti – Corsa su Pista Velocità individuale – 1968

Bruno Gonzato – Tandem – 1967

Dino Verzini - Tandem – 1967

Walter Gorini - Tandem – 1968

Giordano Turrini - Tandem – 1968

Gianni Sartori – Corsa Su Pista Dilettanti km partenza da fermo - 1969



Vela

Giuseppe Milone – Classe Tempest – 1975

Roberto Mottola di Amato – Classe Tempest – 1975

Giorgio Gorla – Classe Star – 1984

Luca De Pedrini – Classe Windsurfer – 1988

Alessandra Ingangi – Classe Europa – 1989

Chiara Calligaris – Classe Europa – 1989

Angelo Glisoni – Classe Tornado – 1991

Roberto Benamati - Classe Star – 1991

PERSONALITÀ SPORTIVE

Sabatino Aracu

Riccardo Fraccari

Società Sportive

Cagliari Calcio S.p.A.

Unione Canottieri Livornesi A.S.D.

Circolo della Spada di Vicenza A.S.D.

Associazione Bocciofila Savonese A.S.D.

Unione Sportiva Asiago Sci A.S.D.

Tuttosport



PALMA D'ORO AL MERITO TECNICO

Sergio Scariolo – Pallacanestro

Massimo Barbolini – Pallavolo

Fabrizio Curtaz – Sport Invernali

Alberto Ghidoni – Sport Invernali

STELLA D'ORO AL MERITO SPORTIVO

Agenzia Ansa

SportMediaset

Tra gli insigniti – che non parteciperanno alla cerimonia per motivi personali - figurano anche Gregorio Paltrinieri (Nuoto, 800 stile libero, Mondiale 2019), Andrea Cassarà (Scherma, fioretto, Mondiale a squadre 2018), Flavio Vanzella (Ciclismo, Corsa Cronometro a squadre – Mondiale 1987), Sante Ranucci (Ciclismo, Corsa su Strada – Mondiale 1955), Rosario Fina (Ciclismo, Corsa Cronometro a squadre – Mondiale 1993), Tommaso Chieffi (Vela, Classe 470 – Mondiale 1985), Mario Salani (Vela, Classe Star – Mondiale 1991), Francesco Bruni (Vela, Classe Laser – Mondiale 1994), Marco Maria Scolaris (Presidente International Federation of Sport Climbing),