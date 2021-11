Champions: Juve a Stamford Bridge per il primato, all'Atalanta serve la vittoria

CHAMPIONS LEAGUE

Bianconeri in casa del Chelsea a caccia del quinto successo su altrettante uscite, Dea a Berna contro lo Young Boys con un solo risultato utile per sperare ancora negli ottavi

Con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League già in tasca, a Stamford Bridge contro il Chelsea la Juve si gioca il primato del girone H, che vede i bianconeri a punteggio pieno a quota 12 e i Blues detentori del trofeo e in testa alla Premier League al secondo posto a 9 punti (diretta alle 21 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it). Reduce da quattro vittorie in altrettante uscite europee la squadra di Allegri punta dunque al massimo anche stasera nel secondo faccia a faccia contro gli uomini di Tuchel, battuti 1-0 nella prima sfida allo Stadium grazie a un gol di Chiesa. Chiesa che formerà la coppia d'attacco con Morata, con Dybala recuperato ma soltanto per la panchina.

La Juve ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro avversarie inglesi in Champions League, battendo Manchester City nel 2015 e Tottenham e Manchester United nel 2018. Se vincesse questa partita, diventerebbe la prima squadra a trovare il successo in quattro gare esterne contro avversarie inglesi in Coppa dei Campioni/Champions League.

Sempre alle 21 in campo anche l'Atalanta a Berna sul campo - in erba sintetica - dello Young Boys, che nella prima giornata ha battuto il Manchester United. Una partita da non sottovalutare per i bergamaschi, viste anche le difficoltà dell'andata, quando si imposero per 1-0 grazie a un gol di Pessina nel secondo tempo. Alla Dea, che scenderà in campo sapendo già il risultato dello scontro diretto in testa al girone F tra Red Devils e Villarreal (ore 18.45), serve una vittoria per sperare e cercare di avvicinare le due squadre che la precedono in classifica con due punti di vantaggio, con l'ultima partita in casa contro gli spagnoli che si rivelerà a questo punto fondamentale per la terza qualificazione di fila agli ottavi di Champions League.

Vedi anche Champions League Juventus, Allegri: "Dybala convocato, ma non so se ha i minuti nelle gambe"