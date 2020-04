Casa Buonanotte: gli sportivi leggono le favole per beneficenza

L'INIZIATIVA BENEFICA

Anche campioni sportivi come Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci, Andrea Pirlo, Andrea Ranocchia, Juan Sorin e Ivan Basso sono coinvolti in #CasaBuonanotte, iniziativa sociale a sfondo benefico per intrattenere i più piccoli durante il lockdown. Una serie di 40 fiabe (una al giorno) raccontate da altrettanti volti noti dal mondo dello sport, dello spettacolo e dell’informazione. La finalità è raccogliere fondi da devolvere alla Protezione Civile Italiana impegnata nella lotta all'emergenza coronavirus. Casa Buonanotte, iniziativa sociale benefica

I video saranno pubblicata sul sito www.casabuonanotte.it e sulle rispettive pagine Facebook e Instagram a partire da oggi 14 aprile. All'idea di Access Live Communication e a cui hanno partecipato anche Vanquish e Red Carpet Group, hanno aderito anche volti televisivi come Federica Nargi, Max Pisu e Cristina Chiabotto, artisti musicali come Marco Masini e chef stellati come Igor Macchia.