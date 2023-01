Arresto Messina Denaro, Totò Schillaci: "In clinica sembrava il Far West"

© Da video

L'arresto di Matteo Messina Denaro l'ha vissuto in prima persona. Totò Schillaci, palermitano ex bomber della nazionale e della Juventus tra le altre, è stato testimone diretto del blitz dei Carabinieri alla clinica La Maddalena per l'arresto del famoso latitante. "Stavo aspettando di entrare, dopodiché ho visto tutti i poliziotti incappucciati entrare e ci siamo fermati - ha raccontato a La Repubblica appena fuori dalla clinica -. Non ho visto nulla, eravamo tutti bloccati ma di colpo è diventato il Far West".