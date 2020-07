Alla scoperta di un mondo pieghevole con Paper Mario: The Origami King

VIDEOGIOCHI

di

ALBERTO GASPARRI

Nell'anno del suo 35° compleanno, Super Mario si regala una nuova avventura. In esclusiva su Nintendo Switch, infatti, arriva Paper Mario: The Origami King, ultimo capitolo della serie in cui l'idraulico baffuto si presenta in versione cartacea. E quale migliore ambientazione poteva trovare se non quella del misterioso mondo degli origami? Per chi non lo sapesse, è l'arte giapponese di creare figure, oggetti e ambienti piegando pezzi di carta. Un mondo coloratissimo da scoprire insieme ai suoi tradizionali compagni di avventura.

La storia è questa. Il malvagio Re Olly, che si proclama sovrano del Regno degli Origami, ha escogitato un piano per piegare il mondo al suo volere. Dopo aver trasformato la Principessa Peach in un origami, ha sradicato il suo castello dalle fondamenta, l’ha sigillato con dei nastri magici e ha persino trasformato gli scagnozzi di Bowser in soldati origami, per servirsene per i suoi malvagi scopi. Toccherà a Mario salvare il mondo, ma non sarà solo: oltre ai soliti fedeli alleati come Luigi o i Toad, non mancheranno nuovi e stravaganti personaggi come Olivia, la mite sorella di Re Olly. Ma non solo, perché addirittura lo stesso Bowser, che non si è ribellato al Re Origami, è pronto ad aiutare il suo storico rivale. Per fortuna dalla parte del nostro eroe ci sono anche nuovi strumenti che lo aiuteranno ad avere la meglio sui cattivi. In particolare, una nuova abilità chiamata “Artimagni” permette ai giocatori di interagire con l’ambiente, sollevando e tirando determinati elementi per rivelare nuovi luoghi, risolvere enigmi e scoprire sorprese nascoste.

Paper Mario: The Origami King introduce inoltre un rinnovato sistema di combattimento in stile rompicapo-puzzle. E' basato su una piattaforma ad anello in cui dovrete trovare un modo per allineare i nemici, ruotando gli anelli del campo di battaglia o facendo slittare i settori. A questo punto bisognerà metterli al tappeto con vari tipi di armi, come scarpe o martelli... Lo scontro vero e proprio prevede le classiche fasi di attacco e di difesa, con possibili ondate multiple di nemici. Avrete, però, a disposizione alcuni aiuti "a pagamento". Lanciando in aria le monete (più ne raccogliere durante il vostro viaggio, meglio sarà), i Toad si schiereranno con voi, lanciando oggetti ai nemici o aiuti a Mario. C'è anche la possibilità di aumentare il tempo a disposizione per risolvere il rompicapo. Nelle battaglie contro i boss scoprirete inoltre i Cartomagni. Fatti di origami, diventano armi a disposizione di Paper Mario. E poi ci sono i "mostri" travestiti da matite, elastici e cancelleria varia, giusto per restare in tema cartoleria... Seguendo lo stile generale del gioco, dovrete trovare prima il percorso giusto per attaccare i boss senza dimenticare mai la fase difensiva.

Una struttura di combattimento doppio che alla lunga stanca un po' anche se non ci sono veri e propri obblighi per proseguire la vostra avventura. Per arrivare ai nodi dei nastri da sciogliere, infatti, non dovrete per forza raccogliere tutto, risolvere tutto o battere tutti. Tra esplorazione, rompicapi e battaglie, avrete modo di trascorrere svariate ore prima di essere sazi all'interno di una storia sempre molto piacevole. Anche perché questo Paper Mario: The Origami King regala perle di comicità e tante trovate e sorprese tipiche della serie. Il livello generale di difficoltà permette a grandi e piccoli di divertirsi comunque e il rischio di perdersi non c'è mai perché gli altri personaggi vengono in vostro aiuto per indirizzarvi sempre sul giusto percorso. Con il "brivido" di un tempo a disposizione non infinito e la possibilità di "morire" se farete la mossa sbagliata (ma potrete ripartire dall'ultimo checkpoint).

Dal punto di vista tecnico è quasi impossibile scovare punti deboli. Anzi. Il gioco è un'esplosione di colori, dettagli maniacali e "chicche" pronte a spuntare dietro ogni angolo. Praticamente perfetto nell'esecuzione, potrebbe forse essere più coinvolgente per quanto riguarda colonna sonora ed effetti audio, ma sono gusti personali. Di sicuro l'introduzione degli origami e del loro fantastico mondo ha trasformato il nuovo Paper Mario in un gioco imperdibile.