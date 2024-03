Weir vince nel peso di Leiria con 21,55

Terzo posto per Fantini nel martello donne

Nella seconda giornata della Coppa Europa di lanci disputata a Leiria, in Portogallo, l’unico successo azzurro è arrivato dalla pedana del getto del peso dove Zane Weir ha vinto con la misura di 21,55 all’ultimo tentativo, a vittoria ormai acquisita, dopo il 21,35 del secondo turno con cui si era portato al comando, mentre l’altro italiano iscritto nella gara, Leonardo Fabbri, è costretto a rinunciare a scopo precauzionale per un lieve risentimento all’adduttore.

È la seconda vittoria in carriera di Weir in questa manifestazione, che si aggiunge a quello di due anni fa sempre a Leiria, e a una settimana dal quarto posto ai mondiali indoor di Glasgow, per un’affermazione netta davanti al britannico Scott Lincoln secondo con 20,98 e al bosniaco Mesud Pezer terzo con 20.58, in presenza anche di condizioni meteo avverse per il freddo e il vento che hanno disturbato l’intero evento sin dalla giornata di sabato.

Nel lancio del martello femminile, dove oltre all’aspetto climatico le atlete hanno dovuto pure subire uno stop durante la gara a causa di un problema nella gabbia, terzo posto per Sara Fantini con il primato stagionale di 70,58 confermandosi sul podio dopo essere stata terza nel 2022 e aver vinto nell’ultima edizione, ma per l’azzurra anche un’altra misura oltre i settanta metri al quinto tentativo con 70,05.