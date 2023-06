Weir impegnato nel peso di Kladno

Tanti azzurri in gara martedì con due importanti meeting di Continental Tour

Comincia ad intensificarsi sempre di più la stagione in pista, con un susseguirsi di meeting europei di ottimo livello ed oggi, 13 giugno, ce ne saranno ben due di Continental Tour che vedranno la partecipazione di un folto gruppo di azzurri in entrambi, impegnati alla ricerca di posizioni sempre migliori nel ranking mondiale al fine della qualificazione per Budapest, laddove non avessero ancora ottenuto il limite previsto.

Chi il biglietto per l’Ungheria ce l’ha già in tasca da tempo è il campione europeo indoor del getto del peso, l’italo sudafricano Zane Weir, trionfatore alla manifestazione continentale di Istanbul con la misura del suo primato personale di 22.06, che ritroverà a Kladno in Repubblica Ceca tutto il podio europeo della capitale turca, il ceco Tomas Stanek e l’ucraino Roman Kokoshko.

Per Zane sarà anche l’occasione per riavvicinarsi alla sua miglior misura all’aperto del 2023, il 21,74 di inizio maggio da cui poi si è leggermente allontanato e, in ogni caso, domenica scorsa ha lanciato nella Finale Oro dei societari di Palermo a 20,97.

Nel Meeting Bronze di Continental Tour sarà impegnata anche, sui 400 metri, Alice Mangione mostratasi in ottima condizione la settimana scorsa a Huelva in Spagna quando ha corso in 51″75 a pochi centesimi dal suo personale di 51″47 realizzato l’anno scorso a Ginevra.