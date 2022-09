Warholm domina a Berlino nei 400 H con 47″24

Brillante successo del campione del mondo dei 200 Lyles sui 100 metri con 9"95

Nel meeting ISTAF di Berlino, valido quale prova Silver del World Athletics Continental Tour, ottime impressioni destate dai tre campioni olimpici Karsten Warholm nei 400 ostacoli uomini, Valarie Allman nel lancio del disco femminile, e Malaika Mihambo nel lungo donne in cui vanta anche il titolo mondiale di Eugene 2022, come del resto gli altri campioni iridati presenti quali Tobi Amusan nei 100 ostacoli donne, Grant Holloway nei 110 H uomini e Noah Lyles, oro dei 200 metri, che ha corso e vinto ieri sulla distanza dei 100.

Il norvegese Warholm ha gareggiato poco quest’anno, a causa di un infortunio patito ad inizio giugno per cui si è presentato ai campionati mondiali in Oregon con una condizione precaria che non gli ha fatto ottenere meglio del settimo posto, ma si è ripreso ampiamente per i successivi europei di Monaco di Baviera dove ha vinto il titolo con il record dei campionati di 47″12.

Il ventiseienne primatista del mondo era alla sua terza partecipazione al meeting ISTAF, avendo stabilito il record della manifestazione nella capitale tedesca con il tempo di 47″08 realizzato due anni fa.